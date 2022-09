Elodie a Venezia79 è la nuova star. La sua partecipazione al film Ti Mangio Il Cuore di Pippo Mezzapesa è su tutti i titoli e lanci di stampa, dal momento che la cantante ed ex stella di Amici Di Maria De Filippi si trova così al suo debutto come attrice.

In questi giorni si trova proprio sul Lido della città lagunare per presente il film in gara. Durante la conferenza stampa, una giornalista ha chiesto alla voce di Andromeda quale sia il suo pensiero sulle affermazioni di Hillary Clinton in merito a Giorgia Meloni, leader di Fratelli D’Italia in corsa, come altri politici, per le politiche del 25 settembre.

Hillary Clinton ha espresso su Giorgia Meloni un parere positivo:

“L’elezione della prima premier in un Paese rappresenta sempre una rottura col passato, ed è sicuramente una buona cosa. Però poi, come per ogni leader, donna o uomo, deve essere giudicata per quello che fa. Non sono mai stata d’accordo con Margaret Thatcher, ma ho ammirato la sua determinazione. Chiaramente poi si votano le idee”.

Elodie, che già in passato ha palesato il suo dissenso nei confronti di Giorgia Meloni e tutto il centrodestra, ha detto che la leader di Fratelli D’Italia “parla come un uomo del 1922” e che “una donna, una madre, dovrebbe avere attenzione per i diritti”, riferendosi soprattutto alle posizioni nei confronti del mondo LGBT in termini di adozioni e famiglia.

Elodie, in seguito, ha aggiunto:

“Da sempre ci sono situazioni complesse dal punto di vista femminile, dall’anno in cui è nata la donna, è incredibile come sia violenta, come sia poco donna. Sembra un gioco della sorte simpatico, gli aspetti positivi li avrà, ma ben nascosti. Forse ce n’è uno, che è determinata”.

Tanti punti critici, quindi, secondo Elodie, ma anche uno di forza. Quello della determinazione. La leader di FDI non ha ancora risposto, ma il clima della campagna elettorale è sempre più infuocato.

Continua a leggere su optimagazine.com