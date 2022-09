Purtroppo va segnalato, anche in questo lunedì 5 settembre, come ancora non funziona la carta del docente quando si prova a verificare il proprio credito sul sezione dedicata del sito del MIUR. La situazione è purtroppo la stessa dall’inizio dello scorso weekend: al momento dell’accesso all’area personale con SPID, si visualizza uno specifico errore in fase di registrazione nonostante i numerosi tentativi e anche se l’identità digitale poi non restituisce alcun errore su altri portali.

Visto che da parte del MIUR non sono giunti, neanche in questo lunedì, dei suggerimenti per superare i problemi di accesso alla sezione pensata per i docenti di ruolo, è il caso di fornire le indicazioni utili per ricevere assistenza in questo caso come in altri simili. Quando non funziona la carta docente è possibile rivolgersi al numero di assistenza tecnica del MIUR. Il servizio risulta essere una sezione dedicata del portale del Ministero ed è per questo che il customer care di riferimento è lo stesso. Quest’ultimo risponde al numero 080-926 7603, dal lunedì al venerdì ma solo in specifici orari. In effetti, l’assistenza risulta attiva solo nelle ore pomeridiane e più precisamente dalle 14.00 alle 18.00. Non si tratta di un numero verde, dunque l’eventuale costo dipenderà dal proprio profilo tariffario telefonico.

Sperando che i problemi con la carta del docente rientrino velocemente, bisogna certamente sottolineare come questo sia un periodo caldo per gli insegnanti di ruolo che vorrebbero beneficiare del bonus a loro assegnato per programmare e gestire al meglio il prossimo anno scolastico, in ogni ordine e grado. Le scuole inizieranno, nella maggior parte dei casi, la prossima settimana: dunque a molti farebbe comodo conoscere il proprio credito per attivarsi e dunque giungere pronti al primo suono della campanella a scuola. Non ci resta che attendere eventuali sviluppi.

Continua a leggere su optimagazine.com