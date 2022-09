In tanti in questi giorni si chiedono come anticipare l’uscita di FIFA 23 per PS4 e PS5 a fine settembre in Italia, considerando il fatto che siamo al cospetto di uno dei titoli più attesi di tutto l’anno per quanto concerne il mondo gaming. Vediamo come stanno le cose, fermo restando che ad oggi l’appuntamento per il pubblico resta fissato il prossimo 30 settembre. Si tratta di una linea comune adottata dal produttore in tantissimi mercati e le soluzioni alternative per anticipare il suddetto termine non sono così tante come ci si potrebbe aspettare.

Dritte su come anticipare l’uscita di FIFA 23 per PS4 e PS5 in programma a fine settembre in Italia

Allo stato attuale, quali sono le linee guida da seguire per scoprire come anticipare l’uscita di FIFA 23 per PS4 e PS5 a fine settembre in Italia? Secondo quanto appreso di recente, sembrerebbe che ci sia un modo per anticipare di tre giorni la fatidica data. Altre informazioni da aggiungere, dunque, rispetto a quelle fornite alcune settimane fa su OptiMagazine. Provando a scendere maggiormente in dettagli, chi deciderà di puntare sulla Standard Edition, avrà effettivamente accesso al gioco quel giorno esatto, evitando dunque ritardi che ad anni alterni si sono verificati con altri device.

Allo stesso tempo, occorre ricordare a tutti che prenotando FIFA 23 Ultimate Edition o scegliendo di abbonarsi al servizio EA Play Pro, sarà possibile anticipare l’uscita di FIFA 23 di tre giorni. Insomma, a partire dal 27 settembre 2022 questo pubblico selezionato avrà la possibilità di godersi il titolo tanto invocato di EA Sports. Bisogna ancora far presente che, dalla stessa data, gli abbonati a EA Play avranno modo di dare il via alla loro prova di 10 ore.

Insomma, qualche soluzione c’è per anticipare l’uscita di FIFA 23 qui in Italia.