Non ci sono molti dubbi, in questa fase, su quando escono i biglietti di Milan-Napoli, alla luce di una vendita libera non ancora avviata e della spasmodica attesa di comunicazioni ufficiali da parte della società rossonera. Dirette, tra le altre cose, anche ai tifosi ospiti che si presume saranno tantissimi per un incontro tanto atteso, dopo il derby da noi analizzato. Del resto, parliamo di due candidate alla vittoria finale dello scudetto, come emerso a fasi alterne durante le prime giornate di questa stagione. Prelazione per abbonati da oggi e vendita libera dal 7 settembre.

Proviamo a capire quando escono i biglietti di Milan-Napoli, tramite gli ultimi riscontri dai rossoneri

Se aggiungiamo anche fattori come l’elevata quota abbonati registrata coi campioni d’Italia, cui dobbiamo aggiungere per forza di cose l’entusiasmo aumentato ulteriormente in seguito alla vittoria del derby, è chiaro che il sold out sarà scontato. Fatte tutte queste premesse, dobbiamo provare a capire come andranno le cose nei prossimi giorni, in modo che tutti i tifosi interessati al quesito quando escono i biglietti di Milan-Napoli possano trovare le risposte del caso.

Oltre a monitorare costantemente la pagina ufficiale del sito rossonero, dove verranno messi in vendita i ticket, possiamo prepararci dando uno sguardo al recente passato. I biglietti di Milan-Napoli potrebbero essere messi in vendita nel giro di un paio di giorni. Solitamente, la prevendita dura circa dieci giorni ed è possibile che la società non voglia sovrapporre troppe partite per scongiurare potenziali intasamenti di siti e circuiti vari di vendita.

Morale della favola? Ci sono ottime probabilità che la vendita dei biglietti di Milan-Napoli possa scattare ufficialmente entro mercoledì, come comunicato tramite i canali ufficiali oggi, ma non escludiamo colpi di scena che potrebbero anticipare o posticipare leggermente il termine. Vi faremo sapere in tempo reale, nel caso in cui dovessero venire a galla riscontri ufficiali in giornata sotto questo punto di vista per il pubblico.

Continua a leggere su optimagazine.com