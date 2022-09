Ambra Angiolini fuori dall’isola, Stromboli dice no alle ormai famose riprese della fiction Rai sulla Protezione civile dopo tutto quello che è successo, imputato alla produzione la colpa dell’incendio e dell’alluvione. Secondo quanto comunicato all’Ansa dal sindaco di Lipari Riccardo Gullo, amministratore delle Isole, la popolazione si è riunita in piazza per dire no alle riprese della fiction che vedeva proprio Ambra Angiolini tra i protagonisti.

La gente di Stromboli non vuole che si concludano le riprese della fiction “Protezione Civile” soprattutto dopo quello che è successo nei mesi scorsi. Uno scudo si era già levato quando il 25 maggio un incendio, che sarebbe partito dal set, ha devastato circa 5 ettari di vegetazione e, ancor di più, dopo l’alluvione dei giorni scorsi così violenta, secondo gli abitanti, proprio per via della vegetazione assente.

Su quanto è accaduto si è dibattuto nei giorni scorsi, prima per via dell’incendio (a cui la Rai si è detta estranea) e poi per il ritorno di Ambra Angiolini sull’isola dopo l’alluvione, immortalata mentre scavava per aiutare un’amica con i detriti che hanno travolto la sua casa. il sindaco Gullo dalle pagine de La Sicilia ha fatto sapere: “Il no è motivato dall’atteggiamento da loro tenuto, a proposito dell’incendio, sia nei confronti della popolazione che dell’amministrazione comunale. Se dovessero cambiare atteggiamento, la possibilità di consentire nuove riprese sarà riproposta alla valutazione degli strombolani”.

Secondo il sindaco, non c’è stata la volontà di collaborare da parte della produzione, né dopo il rogo né materialmente e né in altro modo visto che ha “lasciato l’isola come se non fosse accaduto nulla…La società non ha espresso alcuna solidarietà manifesta e concreta non bastano atteggiamenti da finzione e non concreti”.