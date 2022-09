Tutti gli appassionati di tennis saranno sicuramente incollati agli schermi per seguire il Grande Slam. Gli US Open 2022 stanno andando avanti dal 29 agosto 2022 e giungeranno al termine sabato 10 e domenica 11 settembre, quando si terranno le finali, rispettivamente quella femminile e quella maschile. Grandi emozioni anche per noi italiani: infatti, su 128 giocatori e 128 giocatrici con 64 teste di serie iscritti al tabellone principale di New York, gli azzurri contano 10 elementi per cui spingere con il proprio tifo più sfrenato.

Il montepremi in palio è davvero stellare e raggiungerà la cifra record di 60 milioni di dollari che saranno corrisposti così: al vincitore ed alla vincitrice dei tornei di singolare andranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, mentre ai finalisti 1,3 milioni. I veri amanti di questo sport dove potranno seguire le finali? Ci sono diversi canali di streaming che offrono questa possibilità. Gli US Open di quest’anno verranno trasmessi da Discover+ ed Eurosport Player ed in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Per quanto riguarda gli abbonati alle più famose piattaforme, ovvero DAZN, Sky (anche con i canali 210 e 211) e TIMVision, avranno a disposizione i due canali in chiaro di Eurosport 1 ed Eurosport 2 per godersi il quarto Slam stagionale, sempre a partire dal 29 agosto 2022, cioè dal primo giorno di inizio torneo nel tabellone principale. Inoltre, da quest'anno due grandi novità riguardano Discovery+ ed Eurosport Player, che hanno offerto la visione di un appassionante "dietro le quinte", ovvero due canali che trasmetteranno le immagini esclusive dei campi di allenamento, della palestra e della lobby, che finora sono state accessibili solo a giocatori a staff.

