Ha la memoria di un elefante, anche a distanza di anni si ricorderà di quel torto che gli hai fatto e te la farà pagare.

Ha la memoria di un pesce rosso, tempo qualche minuto e non saprebbe neanche dirti come si chiama.

Da sempre siamo abituati a ricorrere al mondo animale per indicare tipologie di persone, situazioni consuete o inconsuete, più in generale per raccontare la vita senza dover star lì a approfondire troppo, come chi va di fretta e cerca una scorciatoia facile e sicura.

Se dirò che Tizio è cocciuto come un mulo chiunque capirà, anche se magari in vita sua non ha mai visto un mulo di persona, e non saprebbe distinguerlo da un asino. Lo stesso se dico che Caio si è fatto fregare come un pollo, con la sola differenza che il pollo magari l’ha visto, cotto e contornato da patate al forno, ignorando comunque perché si chiami pollo e non gallo o gallina.

Tornando quindi all’incipit, per indicare chi ha molta memoria, e anche un certo senso atavico di vendetta, si ricorre usualmente all’elefante, magari corredando il tutto con aneddoti di elefanti che distruggono villaggi in India, niente di vero, ripetuti più che altro per sentito dire, così come per parlare di smemoratezza di parla di pesci rossi, seppur il pesce disneyano più famoso per la propria incapacità di ricordare fosse Dori, l’amica di Nemo, un pesce chirurgo blu. Col che, suppongo, siamo un po’ tutti indotti a pensare che gli animali siano esattamente come gli uomini, con una memoria più o meno forte, distinti da chi si ricorda esattamente cosa stava facendo in un determinato giorno di qualche anno fa, compreso come fosse vestita, tipo mia moglie Marina, e chi, come me, se arrivasse uno sconosciuto e gli coprisse gli occhi alle spalle intimandogli di dirgli come è vestito al momento, non saprebbe rispondere. Del resto, ma sto andando decisamente fuoritema, la memoria e la rimozione dei ricordi mica a caso è parte fondante della psicologia, branca della scienza nella quale chi scrive, sia detto en passant, ripone assai poca fiducia, ma non ricordo perché.

Tornando alla memoria, quella dell’elefante come quella del pesce rosso, nei fatti gli animali sono animali, non esseri umani, e hanno un tipo di memoria tutta loro, assai differente dalla nostra. Non si legga quanto scritto con l’arroganza di chi si ritiene superiore, figuriamoci che mi frega di bullizzare il regno animale qui, gli animali mica potrebbero leggere queste mie parole, ma più che altro per provare a accompagnarvi in questo mio, chiamiamolo così, ragionamento.

Noi abbiamo una memoria piuttosto sviluppata, composta principalmente di due aspetti, la memoria semantica e quella episodica. Grazie a quella semantica, che riguarda le conoscenze generali suo mondo, esattamente come gli animali, riusciamo a vivere e sopravvivere. Prova ne è il fatto che chi, per malattia, si trova a perdere la memoria di colpo è incapace di fare e intendere, mettendo spesso a rischio se stesso e gli altri.

Nel corso della nostra vita apprendiamo tutta una serie di cose, elementari, il fuoco brucia, nell’acqua alta dobbiamo nuotare, se entri in un negozio e prendi qualcosa lo devi pagare con il denaro che ha un determinato valore, come si guida una macchina, come si calcolano le tabelline, nozioni varie che possono tornarci utili in ogni situazione che ci troviamo a affrontare, il tutto senza bisogno ogni volta di una spiegazione, come invece ci capita quando, dopo anni, dobbiamo tornare a fare un gioco da tavola dalle regole neanche troppo complesse. Certo, alcune cose le apprendiamo più semplicemente, altre richiedono studio e applicazione, ma il principio è sempre il medesimo, sono nozioni che riguardano il mondo, certo distinguendo le persone in base alla lingua che parlano e alla propria cultura, ma pur sempre in maniera apersonale. Alcuni di questi passaggi sono, pensiamo, meccanici, nuotare, appunto, andare in bicicletta, rompere un uovo senza far cadere a terra albume e tuorlo, altri più complessi, quindi con la richiesta dichiarata di una nostra partecipazione attiva, redigere il 730, non far diventare frittata il rosso dell’uovo preparando la carbonara, insomma, ci siamo capiti.

Poi ci sono ricordi che riguardano il sé, noi in prima persona, la memoria episodica, appunto, ricordi che metteno spesso in campo gli affetti e le emozioni, così come le ostilità e i rancori. Ricordi che, riguardando il sé, ci appaiono più singolari, in effetti lo sono, al punto che ci meravigliamo se a accenderli sono motivi che ci sembrano quasi innaturali, penso a certe determinate canzoni, magari di quando eravamo giovani, al sapore di un determinato cibo, e questo senza scomodare Proust e le sue maddalenine o Nanni Moretti e il pane con la cioccolata, penso anche al rivedere determinate persone che magari non vediamo più da un sacco di anni.

Quindi la memoria è data dalla parte semantica, generale, e quella episodica, personale. Insieme formano la memoria dichiarativa, questo nome ancora più recente, la data è 1987, lo si deve a Larry Squire, scienziato col nome da chitarra elettrica, memoria dichiarativa che implica quindi la consapevolezza. Perché, e forse ho fatto un po’ di confusione nella mia spiegazione, la memoria è più in generale composta da altri due macrogruppi, quella dichiarativa, appunto, e quella procedurale o implicita, che non richiede cioè consapevolezza. La memoria procedurale è quella che riguarda appunto le faccende quotidiane e non che rientrano nel campo della meccanica, come ci si veste, come si porta la mano alla bocca per mangiare. Poi, ma la sto davvero portando troppo alla lunga, tanto più tenendo conto quanto ho detto prima riguardo il mio guardare con sospetto alla psicologia, ci sarebbe un’ulteriore distinzione tra memoria procedurale e implicita, ma qui davvero finiremmo nel caos.

Nei fatti abbiamo una memoria che, stando alla psicologia, è composta da più parti. Usiamo la memoria e grazie a essa viviamo, in senso pratico, se vediamo un semaforo rosso ci fermiamo e non andiamo sotto una macchina, e in senso anche un po’ più aleatorio, se una persona ha tradito i nostri sentimenti tendiamo a diffidarne.

Poi ci sono appunto le persone che ricordano tutto, dicono, e quelle che faticano a ricordare anche cose fondamentali, mica per caso abbiamo inventato modi di dire anche piuttosto sciocchi, penso al noto “Se non lo ricordi si vede che non era importante”, inapplicabile, per dire, quando a scuola ci viene posta una domanda che richiede appunto il sapere una determinata data o un nome. Lasciamo in questa sede da parte la faccenda dei ricordi che tendiamo a cancellare, le rimozioni, i black out, quelle faccende lì.

Tornando fugacemente al concetto di memoria episodica e al nostro amico Endel Tulving, io per dire sono uno che fatica tantissimo a ricordare i nomi, ma so perfettamente il testo di una determinata canzone, vedi tu la vita, la memoria episodica è quella che potremmo indicare con il verbo “ricordare”, mentre quella semantica è quella che contempla anche la “conoscenza”. Entrambe, però, prevedono la consapevolezza di sé nel tempo soggettivo, tirando in ballo l’immaginario visivo, la struttura narrativa del ricordo.

Mi fermo, e torno agli animali, è da lì che sono partito e lì ovviamente devo tornare.

Noi tendiamo a raccontare il nostro con la memoria attraverso il mondo animale, come dicevo, per praticità e comodità. Tendiamo anche a pensare che gli animali domestici, che tendenzialmente vediamo come un po’ più umani degli altri, questo a prescindere dal lavoro di umanizzazione fatto dal mondo della Dinsey, siano appunto piuttosto simili a noi, per cui, per dire, pensiamo che un cane che abbia rotto un vaso poi ci guardi con lo sguardo triste perché ha i sensi di colpa, come magari farebbe un umano.

Ecco, tutte cazzate. Gli animali non hanno memoria episodica. O meglio, ce l’hanno, ma dura pochi secondi, al massimo qualche minuto. Poi il ricordo scompare, e si va avanti. Una condizione quasi invidiabile, verrebbe da pensare. Agli animali la memoria serve appunto per sopravvivere, quindi ciò che ricordano è ciò che fornisce loro le informazioni necessarie a salvaguardarsi. Se il nostro cane ha rotto un vaso ci guarderà con lo sguardo triste non perché proverà un senso di colpa, ma perché sa che siamo noi a dargli da mangiare, e quindi proverà a simulare un comportamento umano che ci induca a compassione o simpatia. Un pesce rosso e un elefante, in questo, sono identici, non ricordano fatti irrilevanti, zero memoria episodica.

Tante volte ci è capitato di pensare, immagino, almeno a me è capitato, che poter scegliere che ricordi tenere e quali abbandonare all’oblio sarebbe bello. Qualcosa che in parte facciamo, inconsciamente, ma ci sono anche bei ricordi che spesso spariscono, la voce di una persona che è stata importante nella nostra vita, la sua faccia, certi momenti. No, a noi, a me, piacerebbe poter davvero scegliere che ricordi conservare e quali rimuovere, come nel desktop del nostro PC, prendi certi file e li sposti nel cestino e se quei file sono proprio da cancellare ti premuri pure di svuotarlo a breve giro, bye bye.

Non potendo procedere le cose in questa maniera, non siamo ancora al livello di certe trame fantascientifiche, tipo Black Mirror o Se mi lasci ti cancello, a volte, non sempre ma a volte, rimpiango di appartenere a una razza di esseri viventi che pratica la memoria episodica, invidiando i nostri amici animali, lì a bearsi di non ricordare praticamente niente che non sia per loro necessario. Succede raramente, chiaro, ma non abbastanza quanto vorrei, e succede comunque ogniqualvolta mi capita di ascoltare musica dimmerda che, in un mondo non dico giusto, ma anche solo vagamente accettabile, non solo non dovrei ascoltare per lavoro, ma neanche venire a sapere che esiste, così, per caso. Lo ascolto, me ne stupisco, emozione cui quasi tutti gli animali, poco coscienti di loro, sono esclusi e, a differenza degli animali, so che questa musica demmerda mi accompagnerà per ore e ore, forse per giorni e mesi. È in quel momento che penso alla faccenda degli animali, compresi gli elefanti, e del loro rapporto assai lineare con la memoria episodica, pochi minuti e addio, ci penso e mi dispero al grido di un quantomai pertinente “mondo cane”.