Quali iPhone supportano iOS 16 tra generazioni vecchie e nuove di melafonini? Quale sarà poi la data esatta di uscita del nuovo aggiornamento Apple per tutti gli utenti? Giunti alla vigilia della settimana con protagonista l’Apple Event del 7 settembre, è decisamente il caso di chiarire più aspetti della prossima distribuzione software, come al solito, sempre tanto attesa in questa fase dell’anno.

Tutti i dispositivi supportati

Purtroppo, l’aggiornamento nuovo di zecca non arriverà per alcuni dispositivi ancora molto diffusi, in primis l’iPhone 6S, iPhone 7 e anche il compatto iPhone SE di prima generazione. Allo stesso tempo, tuttavia, l’update potrà partire su device più recenti come l’iPhone SE di seconda generazione e terza, gli iPhone 8, gli iPhone XR e iPhone X, gli iPhone XS e iPhone XS Max e ancora gli iPhone 11 e gli iPhone 12, per arrivare poi (naturalmente) agli ultimissimi iPhone 13.

Quando ci sarà l’uscita globale dell’aggiornamento

In molti ritengono, erroneamente, che il rilascio definitivo e globale dell’aggiornamento iOS 16 possa già concretizzarsi il prossimo 7 settembre, ossia al termine dell’Apple Event. Seguendo una prassi ormai comune per l’azienda di Cupertino, invece sempre mercoledì prossimo, dovrebbe essere possibile toccare con mano l’update completo e ufficiale solo agli sviluppatore, nella versione dedicata proprio ai developer. Per l’uscita vera e propria di iOS 16 per gli utenti semplici in tutto il mondo ci sarà da aspettare solo qualche giorno di più. Visto il più che probabile lancio commerciale della nuova serie il prossimo 16 settembre, il download della rinnovata esperienza software sarebbe poi possibile tra il 12 e il 13 settembre. Naturalmente siamo sempre nel campo delle ipotesi (anche se più che logiche) e aspetteremo le conferme di Tim Cook in questa direzione tra soli 3 giorni durante l’evento nell’Apple Park di Cupertino.

