L’ultimo smartphone targato Xiaomi sta per essere presentato: il device, conosciuto come Redmi A1, è in arrivo il 6 settembre Redmi A1, probabilmente insieme al Redmi A1+. Con quest’ultimo modello differirà essenzialmente solo per il lettore di impronte digitali, non presente a bordo della versione standard, che ricordiamo sarà dotata solo del codice di sblocco. Al momento, sembra che la data di lancio interessi solo il mercato indiano, anche se nulla è certo; sono pochi i dettagli sul nuovo modello low-cost di Xiaomi, di cui faremo a seguire il punto della situazione.

Partiamo dai colori disponibili, che sembrano essere tre: Black, Green e Blue, impreziositi da una cover posteriore molto particolare a trama ruvida che ricorda l’eco-pelle. Il display avrà 6,52 pollici con una risoluzione HD+ ed aspect-ratio di 20:9. Sul retro il telefono monterà una doppia fotocamera con sensore principale da 8MP, affiancato da un sensore da 2MP con flash LED, mentre quella frontale sarà di 5MP. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il nuovo Redmi A1 monterà un processore Helio A22 di MediaTek, risalente al 2018, una CPU quad-core ed una GPU PowerVR GE8320.

Dotato di 2GB di memoria RAM e 32GB di storage (espandibili tramite microSD), potrebbe esserci anche un’ulteriore versione con 3GB di memoria RAM. La batteria è da 5000mAh con ricarica a 10W (non troppo rapida). Ovviamente, la confezione sarà dotata di un pratico alimentatore. Infine, il Redmi A1 potrebbe arrivare sul mercato con Android 12 Go Edition in versione stock, ossia priva di interfacce personalizzate. Non si sa molto nemmeno sul prezzo di vendita, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 120 euro (date le specifiche tecniche, non propriamente eccelse e per certi versi anche un po’ avanti con gli anni, non si può chiedere di più).

