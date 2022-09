I Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 stanno andando veramente bene in Europa, così com’è stato confermato da Benjamin Braun – Chief Marketing Officer di Samsung Europa. Il colosso di Seul starebbe addirittura godendo di un raddoppio delle spedizioni di questi nuovi pieghevoli rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, a dimostrazione di quanto nel nostro mercato questi dispositivi siano tanto apprezzati. Il modello che piace di più è il pieghevole a conchiglia, il Samsung Galaxy Z Flip 4, che costa decisamente meno rispetto all’altra versione, che comunque sta dimostrando anch’essa di poter fare bene (adesso il rapporto di vendita tra i due è di 6 a 5, contro il 7 a 3 dell’anno scorso, proprio a voler dire che qualcosa sta cambiando).

Il Samsung Galaxy Z Flip 4 è più venduto nelle colorazioni Graphite e Bora Purple, mentre il Z Fold 4 nelle nuance cromatiche Graygreen e Phantom Black. Un dato certamente incoraggiante per il produttore asiatico, che non si sarebbe aspettato di ottenere un successo simile con i nuovi Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 in Europa, dove in genere gli utenti sono un po’ più restii a spendere cifre così importanti per uno smartphone.

Il Samsung Galaxy Z Fold 4 è il modello più costoso, ma anche quello che vanta la scheda tecnica più completa, mentre lo Z Flip 4 mantiene il prezzo più basso, rinunciando, però, a qualcosa. Per adesso le vendite stanno dando ragione al colosso di Seul, che sta dimostrando di averci visto giusto con i pieghevoli di ultima generazione. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

