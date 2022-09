C’è un nuovo messaggio truffa che viaggia attraversi un nuovo SMS gruppo BPER, una comunicazione finta e spacciata per originale. Non è la prima volta che una campagna di phishing di questo tipo ha come protagonista l’istituto bancario: proprio in questi giorni, magari al rientro dalle vacanze, la minaccia è tornata a farsi strada e potrebbe riguardare non pochi italiani.

L’ultimo degli SMS gruppo BPER sarebbe facilmente etichettabile come truffa ad un occhio un po’ attento. Il messaggio contiene degli errori grammaticali ed è scritto dunque in un italiano ben poco corretto. Tuttavia, accade che a chi riceve la nota, piuttosto che controllare l’ortografia, venga più che naturale allarmarsi per quanto comunicato. Si fa riferimento ad un’operazione di autorizzazione di un pagamento di circa 251 euro. La vittima di turno, non avendo ordinato alcun trasferimento di denaro, si sente chiamata in causa per lo step successivo, ovvero quello di bloccare qualsiasi movimento attraverso un link indicato. Qui si annida il pericolo vero e proprio che condurrà ad un sito falso di BPER.

Cosa si rischia, più precisamente, andando sul finto sito BPER indicato nel nuovo SMS gruppo BPER? L’obiettivo del messaggio truffa è il seguente: condurre per mano il malcapitato su un portale di home banking molto simile a quello originale e dunque indurlo ad inserire i propri dati di accesso all’area personale. Una volta acquisiti, questi ultimi finiranno in mano ad hacker che li utilizzeranno per fini non certo legali. Si rischia di vedere i propri conti svuotati e comunque non avere più il controllo sulle proprie finanze online. L’unico modo per proteggersi da un rischio del genere resta quello di mantenersi vigili e diffidare da tutte le comunicazioni simili a quella indicata. Lo stesso istituto bancario ha fatto sapere più volte che non utilizzerà mai il canale degli SMS per avvisare i suoi clienti di eventuali problemi o rischi e pertanto qualsiasi comunicazione di questo tipo potrà essere cestinata.

