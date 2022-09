Mara Venier bocciata da Rai1? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo in queste ore specie da quando sul sito di Davide Maggio è stata lanciata la notizia dello stop (o cancellazione, che dir si voglia) di Domenica in Show. Naturalmente non stiamo parlando del confermatissimo contenitore pomeridiano della domenica che ci terrà compagnia dall’11 settembre ma dell’annunciato speciale in prime time che, a quanto pare, lascerà spazio ad altro.

L’appuntamento con Mara Venier e il suo Domenica in Show era previsto per il prossimo 16 settembre, in prime time, ma, a quanto pare, qualcosa è andato storto e, per non meglio precisati problemi, non andrà in onda. Il giornalista ha lanciato i rumors parlando di generiche “ragioni di tempo e di studio” alla base della cancellazione dello show del venerdì sera ma non si capisce di cosa si tratti nel dettaglio.

Al momento sembra che sia improbabile un semplice slittamento visto che il 23 settembre giocherà la Nazionale di calcio mentre dal 30 settembre prenderà il via Tale e Quale Show, cosa ne sarà dell’annunciata versione serale del programma? Proprio durante il lancio dei nuovi palinsesti e della nuova edizione televisiva, si era parlato in lungo e in largo del ritorno in prime time di Mara Venier dopo il successo della scorsa primavera, cosa è successo quindi?

Non lo sappiamo ancora di preciso visto che la stessa conduttrice sembra impegnata con la sua famiglia e le sue vacanze e non ha ancora commentato i rumors che si susseguono sul web e sui social, sarà lei a spiegare le cause e la verità nelle prossime ore? Fino ad allora l’appuntamento con lei è fissato per il prossimo 11 settembre nel pomeriggio di Rai1.