Dalla diagnosi del mieloma, i fan sono alla costante ricerca di novità da Giovanni Allevi sul tumore e la sua battaglia. In un post pubblicato nell’ultima ora oggi, sabato 3 settembre, il pianista e compositore ha aggiornato i suoi follower con uno sfogo sul suo stato di salute, ma ha anche annunciato novità.

Gli aggiornamenti di Giovanni Allevi sul tumore

Giovanni Allevi ha pubblicato una foto delle sue mani, il suo strumento più prezioso e grazie alle quali ha conquistato l’amore di tutti, e ha accompagnato lo scatto con un messaggio. Le sue parole:

“Queste mani tremano, per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso suonare“.

Una notizia tanto brutta quanto inevitabile, dal momento che a seguito del mieloma il musicista e compositore si sta sottoponendo a cure molto intense per guarire al più presto. Giovanni Allevi, tuttavia, non abbandona il suo amore per la musica e già durante l’estate ha annunciato che Mieloma sarà il titolo del suo nuovo progetto.

Oltre alla malattia, Giovanni Allevi sta affrontando anche la perdita della sorella Maria Stella, trovata morta all’interno del suo appartamento di Ascoli Piceno.

L’annuncio per i fan

Tuttavia, la battaglia di Giovanni Allevi continua e nell’ultimo post pubblicato sui social l’artista ha promesso ai suoi fan qualcosa che aspettavano da tempo. Le sue parole:

“Ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l’ora di farvela ascoltare!“.

“New music is coming” è uno degli hashtag che accompagnano il post di Giovanni Allevi. “Non vediamo l’ora di ascoltarla”, scrivono i fan che con i loro commenti gli augurano tanta forza. Il pianista non offre altri dettagli, ma entro la fine del 2022 la salute di Giovanni Allevi potrebbe migliorare, e così potrebbe arrivare veramente nuova musica dopo questo annus horribilis.

Continua a leggere su optimagazine.com