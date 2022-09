Tutto pronto per l’attesissima sfida Lazio-Napoli, match valido come anticipo della quinta giornata di Serie A ed in programma questa sera, sabato 3 settembre, alle ore 20.45 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Entrambe le compagini saranno impegnate la prossima settimana nelle competizioni europee: difatti, l’organico di mister Maurizio Sarri farà il suo debutto in Europa League giovedì 8 settembre contro il Feyenoord; d’altro canto, gli azzurri guidati dal tecnico Luciano Spalletti debutterà, invece, in Champions League mercoledì 7 settembre contro il Liverpool. In vista del big match di questa sera, tutti gli appassionati ed i tifosi sono curiosi di scoprire quali saranno le probabili scelte e dove vedere la partita in TV. Ecco di seguito i dettagli.

Stando alle ultime notizie provenienti dalla redazione di Sky Sport, il tecnico dei partenopei potrebbe di nuovo far accomodare dal 1 minuto in panchina Khvicha Kvaratskhelia, proprio come già successo contro il Lecce. Purtroppo, l’ampio turnover visto contro i pugliesi non ha portato ad ottimi risultati (match concluso 1-1) e quindi Spalletti è pronto a schierare in campo di nuovo i suoi titolarissimi, con un’unica sorpresa che riguarda proprio il georgiano. Al suo posto, infatti, risulta in vantaggio Lozano sull’out di sinistra con Politano pronto a destra. Sia la Lazio che il Napoli sono reduci da due pareggi piuttosto amari: infatti, i biancocelesti provengono da un match chiuso in parità (1-1) contro la Sampdoria, mentre gli azzurri hanno portato a casa un solo punto contro i leccesi (1-1) al Maradona.

Lazio-Napoli sarà tramessa in diretta TV su DAZN, ma anche in diretta e in co-esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

Di seguito le probabili formazioni del match di questa sera:

LAZIO (4-3-3) con: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni;

NAPOLI (4-3-3) con: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lozano.

