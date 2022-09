Angela Blue Thunder sta per fare il suo ritorno in Yellowstone 5: la première di stagione, fissata per il 13 novembre su Paramount+, vedrà Q’orianka Kilcher riprendere il ruolo della spietata avvocatessa nella quinta stagione del dramma neo-western di Paramount Network.

Il personaggio torna in Yellowstone 5 dopo un’intera stagione di assenza dalla scena: Kilcher è apparsa l’ultima volta nel finale della terza stagione della serie e non ha fatto apparizioni nella quarta.

Il ritorno di Kilcher in Yellowstone 5 arriva dopo un paio di importanti progetti cinematografici: l’attrice ha recitato insieme a Channing Tatum in Dog e inoltre ha co-sceneggiato, prodotto e interpretato Yesteryear, film in cui recita al fianco di Scott Haze, Wes Studi, Nick Cassavetes, Angela Sarafyan e Peter Facinelli. Tra i suoi crediti televisivi, rientrano la miniserie The Alienist e Sons of Anarchy. Ma Kilcher è balzata agli onori delle cronache di recente, quando è stata accusata di frode assicurativa relativa a sussidi di invalidità di alcuni lavoratori, per aver presumibilmente sottratto una cifra di quasi 100.000 dollari. I fatti contestati sarebbero avvenuti proprio mentre lavorava alla terza stagione di Yellowstone, ma il caso giudiziario non ha evidentemente rappresentato un ostacolo al suo ritorno nella produzione.

Yellowstone 5 vedrà confermato il cast principale dell’acclamato e seguitissimo dramma ambientato nella riserva naturale omonima nel Montana, con l’aggiunta di diverse new entry. Le riprese sono ancora in corso e la stagione uscirà in due parti, la prima delle quali al via a novembre anche in Italia su Sky Atlantic.

