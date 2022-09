Il caffè è tra le bevande più amate al mondo. Di certo una delle più diffuse ed amate, soprattutto per l’energia e la carica che riesce ad infondere per iniziare la giornata.



Ottenuto dalla macinazione dei semi di alberi appartenenti alla categorie della Coffea, il caffè ha avuto origine presumibilmente in Etiopia, per poi diffondersi in Asia e poi in Europa. E’ apprezzata in tutto il mondo soprattutto per il suo effetto stimolante, che deriva dalla caffeina. Una volta assorbita dall’organismo, questa sostanza, arriva al cervello e stimola il rilascio di noradrenalina e dopamina, neurotrasmettitori in grado di attivare maggiormente i neuroni.



La caffeina non contribuisce solo a fornire energia, ma ha anche effetti positivi sulla memoria, migliora l’umore e le altre funzioni mentali. Il caffè non ha calorie, quindi è una bevanda che può essere consumata liberamente anche durante una dieta dimagrante. Bisogna però prestare attenzione allo zucchero che vi si aggiunge. L’ideale sarebbe berlo amaro.



Oltre alla carica energetica, al gusto e al rappresentare un momento di socialità o una piacevole pausa al lavoro, il caffè ha anche molte proprietà benefiche per il nostro organismo:

Aumenta il metabolismo basale, aiutandoci a consumare più calorie

Aiuta a migliorare le prestazioni fisiche

Ha funzioni antiossidanti

Riduce il rischio di contrarre i morbi di Alzheimer e Parkinson

Stimola la funzionalità del cuore

Riduce la senzazione di fame

Il caffè non dovrebbe essere consumato in quantità eccessive. Gli effetti collaterali dipendono dalla tolleranza di ciascun individuo. A parità di dosi giornaliere alcune persone avvertono più disturbi rispetto ad altre. Le principali controindicazioni del caffè sono:

Problemi al sistema digerente a cause dell’eccessiva secrezione gastrica

Insonnia, ipertensione, tachicardia per l’effetto stimolante della caffeina sul sistema nervoso e sul cuore

Rischio di anemia e osteoporosi a causa dell’effetto inibitorio sull’assorbimento di ferro e calcio

Come detto le dosi quotidiane di caffè dipendono dalla tolleranza alle controindicazioni di ciascuna persone. In generale non si dovrebbero superare i 300mg di caffeina al giorno. Il limite è stato convenzionalmente fissato a massimo 3 tazzine di espresso per uomini e donne di corporatura esile e 4 per quelli di corporatura più robusta.