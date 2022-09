Mancano soli 4 giorni all’uscita degli iPhone 14 ogni modello della nuova serie 2022: è il momento della pioggia attesa di anticipazioni e rumor relativi ai prossimi top di gamma, corredati anche da contenuti fotografici di tutto rispetto. In effetti, proprio in queste ore, sono stati condivisi gli scatti che immortalerebbero l’esemplare Pro nel suo design definitivo, sia lato fronte che retro.

Conferme e smentite

Iniziamo ad analizzare il fronte del prossimo iPhone 14 Pro. Tra le conferme che subito balzano all’occhio, ci sono delle cornici intorno allo schermo davvero sottilissime e il design si presenta con angoli arrotondati. Quello che non trova riscontro, dopo settimane e settimane di indiscrezioni, è la presenza di un notch suddiviso in due parti, in una sorta di forma di lettera i in minuscolo. L’alloggiamento per fotocamera e sensori dovrebbe essere dunque unico e non distinguersi granché da quello presente sui modelli standard iPhone 14 e 14 Plus meno costosi.

Andando alla foto del retro dell’iPhone 14 Pro, non ci sono particolari sorprese. Naturalmente il grosso comparto fotocamera conterrà i 3 sensori attesi e il flash LED. Al centro della scocca non poteva che esserci il vistoso logo Apple.

Tempi di uscita dell’iPhone 14

Mentre sappiamo con certezza che la presentazione dei nuovi melafonini avverrà il prossimo 7 settembre, non possiamo ancora dare per ufficiale la data di uscita degli iPhone 14 nei negozi fisici e online. Tuttavia, appare sempre più probabile che la commercializzazione del nuovo hardware troverà posto il prossimo 16 settembre, per un lancio globale (come sempre) in grande stile. Dalla viva voce di Tim Cook, già mercoledì prossimo, otterremo più di qualche conferma in proposito, con le dovuta informazioni pure sul prezzo dei dispositivi (anche se queste ultime sono state in gran parte anticipate).

