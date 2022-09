Vanno segnalati seri problemi WindTre oggi 3 settembre, almeno per un certo numero di clienti dell’operatore. Non funziona la rete mobile e la fibra in un’area del nostro paese che sembra essere abbastanza circoscritta ma rilevante. Per questo motivo è utile dettagliare il disservizio attuale, fornendo anche tutti i riferimenti per ottenere assistenza e supporto dedicato alla propria casistica di malfunzionamento.

La portata del disservizio

Il servizio Downdetector ci indica quale sia la reale portata dei problemi WindTre odierni. Almeno alle ore 10 di questa mattinata di sabato, possiamo dire che sono sopraggiunte circa 300 testimonianze di clienti interessati dalle difficoltà. Queste ultime si manifestano nel seguente modo: non si riesce a navigare normalmente con la rete fibra di casa e allo stesso tempo pure con la rete mobile sul proprio smartphone. Gli errori di navigazione su entrambi i fronti, almeno al momento di questa pubblicazione, sembrerebbero riguardare (grosso modo) solo la regione Veneto e non altre aree della nostra penisola. La natura circoscritta del down, almeno geograficamente parlando, lascia ben sperare in un rapido ritorno alla normalità ma l’operatore non ha fornito alcun feedback al riguardo, almeno per il momento.

I canali di assistenza

Tutti i clienti dell’operatore sanno bene che in caso di problemi WindTre è possibile rivolgersi al numero assistenza unico 159. Alla risposta del servizio di customer care, bisognerà operare una serie di scelte prima di poter parlare con un operatore: le attese potrebbero non essere brevi, vista la necessità di molti di ottenere supporto.

Per chi riuscisse ad agganciare una rete Wi-Fi dal proprio smartphone, resta attivo anche un altro canale per l’assistenza ai problemi WindTre. Si tratta dell’app del vettore e del suo assistente virtuale integrato. Anche attraverso quest’ultimo si potrà richiedere di parlare con un operatore e dunque ottenere risposta alle proprie domande.

Continua a leggere su optimagazine.com