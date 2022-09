Il nuovo singolo di Malika Ayane è Cassandra, un progetto nato con il duo Serpenti e che presto vedrà la luce. La cantautrice milanese non si ferma nemmeno nel bel mezzo del tour, e dopo il feat con Francesco Bianconi in Perduto Insieme A Te e il nuovo album Malifesto – accompagnato da singoli di successo come Telefonami – per Malika Ayane è tempo di alle nuovamente le corde in studio.

Nell’ultima ora Malika Ayane e i Serpenti hanno annunciato Cassandra, il primo feat. insieme, che sarà fuori venerdì 9 novembre. “Le cose belle che nascono in cucina”, scrive la voce di Senza Fare Sul Serio sui social. Il brano, in effetti, è nato in un momento conviviale. Lo scrivono i Serpenti sui social: “Un po’ di mesi fa Malika era in cucina da noi e stavamo prendendo un tè, o forse erano bollicine”

Quindi:

“Le stavamo parlando del nostro progetto di scrivere brani legati alla mitologia coniugati al presente e lei ci dice: ‘Adorerei un feat con i Serpenti… se fate un pezzo su Cassandra io ci sono!’. Nemmeno a farlo apposta stavamo studiando questa meravigliosa e complessa creatura legata alle catastrofi. Dopo qualche settimana Malika era da noi in studio a regalarci la sua splendida voce“.

I Serpenti sono un duo elettronico milanese formato da Luca Serpenti e Gianclaudia Franchini. Nel loro stile coniugano dance e rock, un mood e un talento che li ha portati ad aprire i concerti di star nazionali e internazionali, da Caparezza ai The Gossip di Beth Ditto, ma anche Natalie Imbruglia e Morgan.

A proposito di mitologia, nel 2020 hanno pubblicato i singoli I Giorni Di Ulisse e Saturno Non Aspetta. La loro ultima release è il singolo Kora, nel 2021. L’ultimo singolo pubblicato da Malika Ayane è Una Ragazza.

Nel frattempo il tour della cantautrice milanese continua con la data del 4 settembre a Matera per il Sonic Park e il 15 settembre a Francavilla Fontana (BR).

