Si è conclusa la prima lunghissima sessione di mercato ed è il momento di azzardare le griglie per la Serie A. E’ una stagione anomala in serie A per tanti versi: mai si erano giocati quattro turni di campionato di cui uno infrasettimanale ad Agosto, mai il calcio mercato era stato aperto per tante gare ufficiali.

Un’anomala Serie A in una stagione frenetica a causa dei Mondiali di Doha. Da oggi e fino al 13 novembre i calciatori dei top club di Serie A saranno impegnati ( tra Campionato, Champions e Nazionali) in una gara ogni tre giorni. Un ritmo allucinante difficile da tenere persino per i tifosi, immaginiamo per gli atleti.

Una delle parole d’ordine per comprendere la Serie A sarà sicuramente turnover. Con tanti impegni ravvicinati, con le cinque sostituzioni ormai diventate regola generale, con organici sempre più ampi ogni allenatore di Serie A dovrà esser un attento gestore di forze e risorse. La Serie A si deciderà nella misura in cui ciascun allenatore sarà riuscito a sfruttare il cento per cento del potenziale a sua disposizione(leggi di più) .

Fatte queste doverose premesse, prima che cominci la giostra forsennata della Serie A settembrina provo ad azzardare il mio pronostico finale. Il Napoli ha speso, incassato e rinnovato. La squadra di Spalletti ha mutato pelle aggiungendo muscoli e voglia di vincere. Lo Scudetto è molto più di un sogno per i partenopei.

Occhio alle due milanesi che si sono disputate l’ultima Scudetto di Serie A. Sostanzialmente, tra entrate ed uscite, hanno mantenuto inalterato il loro potenziale e si confermeranno ad altissimo livello.

La new entry in zona Scudetto è sicuramente la Roma. La formazione di Mourinho è stata la regina del mercato di Serie A. Dopo aver vinto la Conference League nella passata stagione ha cominciato bene in campionato. Per il titolo, di sicuro per la Champions, i giallorossi ci sono.

La Juventus è sempre la Juventus. Impossibile non considerare i bianconeri tra i favoriti della Serie A. Mai gli uomini di Allegri sembrano alle prese con i consueti ed irrisolti problemi di gioco ed a a lungo andare potrebbero perdere contatto con il gruppo di testa.

La Lazio di Sarri e l’Atalanta di Gasperini, dopo molti anni assente dalle coppe europee, sono due mine vaganti. Due oggetti misteriosi che potranno dare del filo da torcere a tutti nella Serie A 2022-2023

