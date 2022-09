In tanti si stanno chiedendo sui social se possa essere possibile acquistare ancora biglietti per Milan-Inter. L’atteso derby di San Siro in programma sabato pomeriggio ad oggi rappresenta un grosso punto interrogativo per entrambe le tifoserie che non sono ancora riuscite ad acquistare un ticket valido per l’incontro. Ecco perché occorre fare il punto della situazione, considerando il fatto che come sempre avviene in queste circostanze, c’è chi se ne approfitta con l’odioso bagarinaggio

Cosa sappiamo sugli ultimi biglietti per Milan-Inter di sabato pomeriggio, in programma a San Siro

Osservando i circuiti ufficiali, a partire dal sito ufficiale dei rossoneri, fino a Vivaticket, dove due settimane fa sono stati messi in vendita i biglietti per il settore ospiti destinato ai nerazzurri, allo stato attuale sembra non ci siano margini per nutrire speranze. Capita, infatti, che per eventi così importanti appaiano improvvisamente delle disponibilità residue nei vari settori dello stadio, ma per i biglietti di Milan-Inter la storia appare del tutto differente. Con buona pace di coloro che sperano ancora di assistere all’evento.

Anche i circa 5.000 biglietti destinati ai supporter ospiti, in questo caso gli interisti, sono stati immediatamente bruciati. Stiamo parlando del secondo anello verde, con il solito sold out che accompagna eventi del genere. L’elevata quota di abbonati delle due squadre, oltre alla fase di prelazione destinata a chi dispone di un abbonamento con la possibilità di acquistare un biglietto extra, rende e renderà complicata per tutta la stagione assicurarsi un lasciapassare per i match di cartello.

Insomma, le speranze di ottenere altri biglietti per Milan-Inter sono quasi pari a zero, a meno che non vogliate correre il rischio di affidarvi a circuiti non ufficiali, dove il pericolo di imbattersi in spiacevoli sorprese è sempre dietro l’angolo. Fateci sapere cosa ne pensate.

