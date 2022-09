Occorre tenere gli occhi aperti e fare molta attenzione al buono IKEA dal valore di 150 euro, che viene annunciato soprattutto all’interno di alcune chat WhatsApp da alcuni giorni a questa parte. Una situazione che, almeno in parte, ricorda molto quella che abbiamo preso in esame in passato sul nostro magazine, anche se in quel frangente il regalo ammontava a 250 euro. Proviamo ad inquadrare meglio la questione, anche perché al momento potrebbero essere in piedi almeno due minacce per il pubblico che si ritrova spesso e volentieri le chat WhatsApp inondate di messaggi con contenuti non veritieri.

State alla larga dalla bufala del buono IKEA da 150 euro: non esiste alcun regalo per gli utenti

Nello specifico, bisogna fare molta attenzione alla bufala del buono IKEA da 150 euro, se non altro perché a detta dell’azienda non ci sarebbe alcun regalo a disposizione del pubblico. Basti pensare a quanto segnalato da un utente su Facebook, che ha portato all’attenzione dell’azienda un’altra truffa potenzialmente in arrivo per tutti: “Abbiamo dozzine di letti e sedie che non possono essere venduti a causa di piccoli graffi. Visto che è ancora in buone condizioni, abbiamo deciso di regalarlo a tutti coloro che hanno condiviso e digitato “fatto” prima del 4 settembre alle 19:00″. Immediata la replica dell’addetto ai social:

“Grazie per la tua segnalazione. Ti confermiamo che l’ attività di vendita che ci segnali non ha nulla a che vedere con IKEA e non è soggetta ad alcuna autorizzazione da parte nostra. IKEA Italia è totalmente estranea a questa comunicazione e abbiamo attivato le autorità competenti al fine di tutelare i clienti e il nostro brand. Per qualsiasi necessità, non esitare a contattarci. A presto!“.

Insomma, in entrambi i casi dobbiamo stare alla larga dalla bufala relativa al buono IKEA da 150 euro, visto che si tratta in tutto e per tutto di una fake news che mira a svuotare la nostra carta di credito.

Continua a leggere su optimagazine.com