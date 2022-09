Era nudo al concerto di Cristina D’Avena a Ladispoli, ma mostrare i genitali non sarebbe bastato: un 65enne si è inserito tra il pubblico della cantante delle sigle dei cartoni animati e ha cominciato a molestare donne e ragazzine.

Nudo al concerto di Cristina D’Avena: cos’è successo

Martedì 30 agosto la regina dei cartoni animati si trovava sul palco di piazza Rossellini, a Ladispoli, insieme ai GemBoy per un concerto. Improvvisamente tra il pubblico un uomo si è abbassato i pantaloni e il boxer restando, quindi, con i genitali in vista.

Nella zona del sottopalco il molestatore, un italiano di 65 anni, mentre cantava a squarciagola le canzoni di Cristina D’Avena ha cominciato a molestare diverse donne presenti. Secondo Il Messaggero, l’uomo si sarebbe accanito specialmente su due sorelle, in particolare su una donna di 40 anni.

Per questo motivo le due sorelle hanno allertato gli agenti del commissariato di via Vilnius presenti sul posto per garantire la sicurezza. “C’è un uomo nudo, lo abbiamo anche fotografato”. I poliziotti si sono subito attivati in borghese per rintracciare il molestatore. Il 65enne, fiutato il pericolo, si è rivestito e ha tentato di confondersi tra i presenti.

La denuncia per violenza sessuale

Durante la sua fuga, tuttavia, alcuni tra i presenti hanno tentato di afferrarlo e linciarlo, e l’intervento degli agenti ha evitato che la situazione degenerasse.

L’uomo è scappato in direzione dei giardini di via Ancona, ma gli agenti hanno fermato la sua corsa mentre si trovava ancora in piazza Rossellini. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti del commissariato di Ladispoli.

L’uomo non ha opposto resistenza ed è stato denunciato a piede libero. Su di lui, ora, l’accusa di violenza sessuale. Secondo la stampa nazionale dal palco nessuno si sarebbe accorto di quanto stesse accadendo.

Cristina D’Avena, per il momento, non ha commentato la notizia.

Continua a leggere su optimagazine.com