Luca Argentero papà bis: l’attore torinese che ha monopolizzato gli ascolti di Rai1 con le prime due stagioni di Doc – Nelle Tue Mani diventerà di nuovo padre, come ha annunciato sui social con una tenera foto al mare che lo ritrae in famiglia. Nello scatto si intravede il pancino di sua moglie Cristina Marino, incinta di alcuni mesi, mentre entrambi sorridono alla loro primogenita, Nina Speranza, nata nel maggio 2020.

Dunque presto vedremo Luca Argentero papà e Cristina Marino mamma per la seconda volta: la coppia è convolata a nozze nel 2021 a Città della Pieve, in Umbria, dove hanno comprato una casa. Durante la prima ondata di Covid e le successive, la tenuta umbra è stata il loro rifugio.

L’annuncio di Luca Argentero papà bis ha attirato congratulazioni da ogni parte: colleghi (come le attrici di Doc Sara Lazzaro, Silvia Mazzieri e Simona Tabasco), amici e semplici seguaci hanno inondato la coppia di messaggi di auguri per la lieta notizia. “Io, te, Nina e una nuova luce…” ha scritto l’interprete di Doc – Nelle Tue Mani, aggiungendo l’hashtag #4ofus (noi quattro). Anche Marino, attrice e influencer molto seguita su Instagram, ha condiviso lo stesso identico post per annunciare la nuova gravidanza.

Un Luca Argentero papà ma anche attore impegnatissimo, non rinuncia così a coltivare il rapporto diretto col pubblico: l’attore ha voluto annunciare personalmente la lieta notizia tramite Instagram, che usa abitualmente per comunicare con i fan, pur stando sempre molto attento alla privacy di sua figlia, mai ritratta in visto anche nelle numerose foto apparse sui canali social della coppia, a tutela della sua sicurezza.

