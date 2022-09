Fa certamente impressione, vedere la mano di Gianni Morandi dopo il terribile incidente che gli ha procurato ustioni sul 15% del corpo. Fino a questo momento il cantante di Monghidoro si era ben guardato dal mostrare la mano bruciata senza bende, sia per rispetto della sua privacy che per tutelare la sensibilità dei suoi follower.

La mano di Gianni Morandi senza bende

Nelle ultime ore, tuttavia, Gianni Morandi ha svelato la mano ustionata. Nella didascalia della foto choc pubblicata sui social ha scritto: “Voglia di urlare”.

La destra si presenta chiaramente in uno stato differente rispetto alla sinistra, con evidenti discromie e lesioni, ma anche una diversa forma tra i polpastrelli e il palmo. Con la foto mostrata al pubblico, Morandi mette in evidenza il lungo percorso di riabilitazione che tuttavia non gli ha impedito di partecipare al Festival di Sanremo 2022 con Apri Tutte Le Porte né di salire sul palco del Jova Beach Party 2022 insieme all’amico Jovanotti con il quale, nell’ultimo anno, ha instaurato un sodalizio artistico.

L’incidente

L’11 marzo 2021 Gianni Morandi è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dopo un incidente domestico. Il cantante stava bruciando delle sterpaglie, quando all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è precipitato tra le fiamme.

Più volte Morandi è tornato sull’argomento, convinto che qualcuno lo avesse aiutato dal Cielo. Durante l’estate 2021, mentre si trovava a Parco Lambro per presentare il nuovo singolo L’Allegria, ha spiegato:

“Qualcuno deve avermi guardato dal cielo, non so come ho fatto a salvarmi. Aggrappandomi a un ramo ancora bruciacchiato sono uscito e mi sono buttato su questo prato, urlavo, per andare a casa ci ho messo venti minuti, piangendo come un matto”.

Un grande spavento, quindi, ancora indelebile ma che Gianni Morandi esorcizza mostrando la mano lesionata, ma salva. Una “voglia di urlare” che potrebbe diventare un grido di dolore o di gioia, o di vittoria.

