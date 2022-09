Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è approdata su Prime Video coi primi due episodi venerdì 2 settembre, aprendo un mese ricco di novità per il servizio streaming di Amazon. L’attesissimo adattamento tv ad alto budget porta per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo, in un dramma epico ambientato migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere racconta di un’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri e regni immensi vissero parabole incredibili, improbabili eroi furono messi alla prova e uno dei più grandi cattivi nati dalla fantasia di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità. La serie, a partire da un momento relativamente pacifico, segue un gruppo di personaggi che si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo: alcuni di essi sono già noti ai lettori e al pubblico, altri sono inediti. Passando dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, fino all’isola mozzafiato del regno di Númenor, questi personaggi costruiranno un’eredità destinata a durare ben oltre il loro tempo.

I primi due episodi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sono disponibili in esclusiva su Prime Video in varie lingue in più di 240 Paesi e territori nel mondo da venerdì 2 settembre, mentre i successivi episodi saranno resi disponibili ogni settimana. L’abbonamento ad Amazon Prime Video, che consente di accedere ad una serie di vantaggi e servizi, costa 49,90 € l’anno oppure 4,99 € al mese, ed è possibile accedere ad una prova gratuita di 30 giorni. Per gli studenti iscritti all’università, il periodo di prova è triplicato e dura 90 giorni: si può sottoscrivere l’abbonamento ad Amazon Prime Student ad un prezzo ridotto (24,95 euro l’anno) per una durata massima di 4 anni, prima di passare al prezzo pieno.

Il debutto de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stato anticipato da un tour mondiale che ha reso omaggio a J.R.R. Tolkien concludendosi a Londra con la premiere mondiale a Leicester Square il 30 agosto: quasi 2.000 persone fra cast, produttori e fan nella Terra di Mezzo hanno potuto assistere all’anteprima nella tappa finale del tour, che ha toccato cinque città partendo da Los Angeles, proseguendo per Città del Messico, Mumbai e New York, fino all’evento londinese culminato in un after-party nella prestigiosa cornice del British Museum.





(@Andrew Timms/Prime Video) (@Jeff Spicer/Getty Images per Prime Video) (@Dave Benett/Prime Video) Ufficio Stampa Amazon Prime Video

Continua a leggere su optimagazine.com