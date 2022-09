Giunge al finale di stagione Progetto Lazarus, il thriller britannico in onda su Sky Atlantic dallo scorso 12 agosto, in prima visione assoluta per l’Italia: la prima stagione termina con gli ultimi due episodi in onda in prima serata venerdì 2 settembre.

Nel finale di Progetto Lazarus su Sky Atlantic l’ennesima sfida per salvare la specie umana dall’estinzione vede protagonista proprio George (interpretato da Paapa Essiedu), dalla cui consapevolezza di aver viaggiato indietro nel tempo è nata l’intera trama della serie. Ora che l’umanità è in pericolo, tocca a lui fare la mossa definitiva.

Ecco le trame di Progetto Lazarus per gli episodi 7 e 8, che chiudono la prima stagione. Il canale 110 di Sky li trasmette il 2 settembre in prima tv dalle ore 21.10 e sono disponibili anche on demand e in streaming su Now.

George si sveglia e tutto quello che desiderava è effettivamente accaduto. Ma la verità è che niente è come prima, e lui stesso non è la stessa persona.

Il Progetto Lazarus è nel caos, e la minaccia che grava sull’umanità gravissima: George è l’unico che ha la possibilità di sistemare le cose, una volta e per sempre.

Non si tratta, però, del finale definitivo per Progetto Lazarus, visto che lo scorso agosto, poco prima che debuttasse in Italia, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione, attesa nel 2023. Nel Regno Unito la serie è stata trasmessa la scorsa primavera su Sky Max e gli ascolti l’hanno premiata inducendo Sky Studios a confermarla per un’altra stagione.

Continua a leggere su optimagazine.com