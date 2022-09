I concorrenti di Bake Off Italia 2022 sono pronti a scendere in campo per la prima puntata della nuova edizione in onda oggi, 2 settembre, su Real Time. Con la fine del mese di agosto, i vacanzieri tornano a casa e si ritrovano davanti al tavolo di lavoro e al grande forno con cui gli aspiranti pasticceri dovranno destreggiarsi, prova dopo prova.

Oggi, venerdì 2 settembre, si riaccende la sfida a colpi di dolci nella grande serra (il nuovo tendone) di Bake Off Italia 2022 con Benedetta Parodi ancora al timone e con giudici Ernst Knam e Damiano Carrara. A loro si unirà la new entry Tommaso Foglia, Pastry Chef del 2022. Il meccanismo non è cambiato, ci saranno sempre tre prove ovvero la tecnica, la creativa e a sorpresa, a quel punto i peggiori lotteranno per non uscire mentre il migliore della puntata avrà il grembiule blu.

Gli unici cambiamenti riguarderanno la prova tecnica visto che in questa edizione si tornerà a parlare di grandi classici della tradizione e quindi i concorrenti di Bake Off Italia 2022 dovranno cercare di riprodurli, ci riusciranno davvero? Questa settimana il dolce protagonista è la Pastiera Napoletana mentre nella prova a sorpresa i concorrenti dovranno trasformare il loro giocattolo preferito dell’infanzia in una torta.

Dopo la messa in onda su Real Time, la prima puntata di Bake off Italia sarà visibile in streaming e poi sarà in replica sabato 3 settembre alle 19:40, domenica 4 settembre alle 13:55 e lunedì 5 settembre alle 17:20 su Real Time.

Chi sono i concorrenti di Bake Off Italia 2022?

A sfidarsi da questa sera saranno Alessio, 24 anni di Poggibonsi, studente di lingue; Chiara, 25 anni di Castel Viscardo (TR), infermiera con la passione per le torte classiche fatte di prodotti naturali; Daniele, 40, anni di Catania, bancario con il sogno di aprire una pasticceria in Francia; Davide, 38 anni di Puegnago del Garda, architetto con il sogno di aprire un b&b in cui vivere e poter servire i suoi dolci; Gaia, 23 anni di Cosenza, studentessa in chimica; Gianbattista, 61 anni di Castelcovati (BS), carpentiere prossimo alla pensione; Ginevra, 28 di Napoli; Giovanni, 26 anni di Specchia, studente in ingegneria gestionale; Leonardo, 19 anni di Borgetto, ex promessa del canto; Margherita, 19 anni di Valdagno, studentessa di moda a Milano; Maria, 55 anni di Genova, casalinga; Mukesh, 21 di Pontedera, originario del Nepal, dove ha passato parte della sua vita e dove ha imparato ad amare i dolci; Paola, 41 anni di Magliano in Toscana, orgogliosa contadina; Riccardo, 32 anni di Villanova del Sillaro, preparatore chimico farmaceutico; Stefania, 61 anni di Quartucciu; Stefano, 44 anni di Castion.