Nei mesi scorsi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia dell’addio di Helen al New Amsterdam e di Freema Agyeman dalla medical drama, e adesso i fan si chiedono: come sarà senza di lei? In soccorso dei fan disperati sono arrivate le prime immagini della stagione finale del medical drama che in Italia va in onda su Canale5 ma in nessuno scatto sembra trapelare uno spoiler.

Max torna a casa ad occuparsi della sua bambina, gioca a scarabeo con i suoi colleghi e amici e poi torna in corsia in quello che sembra essere il suo posto, il suo sarà nuovamente un cuore spezzato da un addio o una terribile perdita?

Ecco le foto promozionali del primo episodio della stagione finale di New Amsterdam:

La sinossi del primo episodio di New Amsterdam 5 recita:

Nella premiere della stagione, Bloom, Iggy e Reynolds si radunano attorno a Max mentre affronta le conseguenze della decisione di Helen. Bloom dà più spazio a Leyla ma dietro l’angolo c’è una sorpresa. Reynolds e Wilder aiutano un giovane paziente terminale a realizzare il suo sogno di recitare in uno spettacolo di Bollywood. Iggy ha una svolta con un paziente difficile.

Cosa ha deciso Helen? Forse ha deciso di rimanere in Inghilterra mandando a casa Max e rinunciando al loro matrimonio e alla loro vita insieme? Il creatore/showrunner David Schulner e il produttore esecutivo Peter Horton hanno assicurato ai fan degli “Sharpwin” che ci sono ancora “alcune sorprese in serbo per loro” nella quinta stagione, ci toccherà attendere il finale di stagione per scoprire se i due avranno il loro lieto fine o questi momenti si concentreranno tutti nei primi due episodi della stagione?

New Amsterdam 5 debutterà negli Usa il 20 settembre.