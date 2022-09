A pochi giorni dall’Apple Event del 7 settembre, giungono nuove buone notizie sul prezzo iPhone 14 (in pratica per tutta la serie). Già il probabile listino prezzi condiviso in settimana lasciava ben sperare in un mancato rincaro per i nuovi top di gamma. In queste ore poi, nuove fonti (come TrendForce), riferiscono di un ribasso del valore commerciale dei dispositivi non trascurabile rispetto a quanto previsto in un primo momento.

L’immagine di chiusura articolo è molto chiara per capire la base di partenza del prezzo iPhone 14. Partendo dal modello base, con memoria interna da 128 GB, il costo in dollari del dispositivo sarebbe di 749 dollari anziché 799 dollari, come ipotizzato in un primo momento. Il gap di 50 dollari potrebbe riproporsi quasi identico in Italia con un risparmio di circa una cinquantina di euro. Il discorso è molto simile per l’esemplare iPhone Plus per il quale si potrebbero dover spendere 849 dollari e non più 899 per l’unità con storage da 128 GB.

Quale potrebbe essere invece il prezzo degli iPhone 14 Pro? Entrambi le varianti dovrebbero partire solo da 256 GB di memoria interna. Per il modello standard, il costo dovrebbe essere pari a 1049 dollari, per quello Max 1149 dollari e non più, rispettivamente, 1099 e 1199 dollari. Chi si aspettava un aumento, anche considerevole, del costo della nuova generazione di melafonini, potrebbe dunque restare piacevolmente colpito da un listino in tutt’altra direzione. Naturalmente, si dovrà attendere l’ufficialità della strategia commerciale Apple per il mercato statunitense come quello italiano. Per quanto riguarda il via effettivo alle vendite dei telefoni, l’attesa non dovrebbe essere molta, con appuntamento più che probabile il prossimo venerdì 16 settembre. Anche quest’ultimo dettaglio non mancherà di essere comunicato da Tim Cook in via ufficiale, esattamente tra 5 giorni.

