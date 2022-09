Il 7 settembre conosceremo la nuova linea di iPhone 14, per cui sono in programma diverse novità rispetto alla precedente generazione. Non si tratterà di uno stravolgimento vero e proprio, bensì di un’evoluzione, seppur comunque importante. Al netto delle note positive che i nuovi iPhone 14 di certo introdurranno, bisogna anche considerare quelle negative per cui non varrebbe la pena effettuare l’upgrade (non tutti sono disposti a farlo). Innanzitutto, c’è da dire che gli iPhone 14 potrebbero anche essere più costosi dei precedenti iPhone 13, cosa che infastidirebbe non poco gli utenti, ma anche un aspetto, per certi versi, inevitabile visti gli ultimi avvenimenti (la crisi mondiale dei chip sta colpendo un po’ tutti i produttori, la pandemia continua a dare problemi e la guerra in corso tra Ucraina e Russia fa il resto).

Il prezzo finale degli iPhone 14, quindi, potrebbe risentirne, arrivando la versione standard a costare dai 20 ai 50 euro in più rispetto ad iPhone 13 (iPhone 14 Pro da 256GB potrebbe partire da oltre 1500 euro, fino a superare anche la soglia dei 2200 euro per quello da 1TB). Inoltre, non sembra ci sarà alcun iPhone 14 mini, che non ha riscosso grande successo negli anni precedenti, ma che offriva comunque la disponibilità di un device dalle dimensioni più contenuti e dal prezzo più abbordabile (quest’anno serviranno oltre 1000 euro per mettere le mani su un iPhone 14).

Non aspettatevi nemmeno di ottenere a bordo di iPhone 14 la connettività satellitare, di cui si parla ormai da tanto tempo e di cui resteranno probabilmente orfani anche i prossimi top di gamma di casa Apple. Per tali motivi, restando in attesa della presentazione ufficiale, potreste non avere voglia di passare ad iPhone 14. La vedete anche voi così? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.

