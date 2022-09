The Good Fight 6 partirà con una première all’insegna del ritorno al passato: con un collegamento alla serie madre The Good Wife, il secondo episodio della stagione finale chiuderà il cerchio grazie ad una rivelazione su Alicia e Peter Florrick, i personaggi interpretati rispettivamente da Julianna Margulies e Chris Noth nel dramma legale che ha dato inizio al franchise.

Nessuno dei due apparirà in The Good Fight 6, anche perché Marguiles ha polemizzato in passato con i produttori per essere stata trattata (economicamente) da guest star e non da protagonista in merito ad un potenziale cameo, mentre Noth è finito nel dimenticatoio dopo le accuse di violenza sessuale da parte di diverse donne negli ultimi mesi. Ma i loro personaggi saranno comunque citati.

Secondo TvLine, nel secondo episodio di The Good Fight 6 in uscita il 15 settembre su Paramount+, Eli Gold (Alan Cumming) torna in scena per dare a Diane (Christine Baranski) un aggiornamento sui Florrick e sullo stato attuale dei loro rapporti. La travagliata coppia non è più apparsa in scena dal finale di The Good Wife, trasmesso nel maggio 2016. Inoltre ci saranno aggiornamenti anche sul rapporto tra Diane e Alicia dopo quel tradimento che ha segnato il finale della serie originale e che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti gli spettatori di lungo corso della serie.

Ecco le trame dei primi due episodi di The Good Fight 6, intitolati rispettivamente L’inizio della fine e La fine della strizza: si tratta infatti della stagione conclusiva dello spin-off, destinata in esclusiva a Paramount+.

Dopo essere stata promossa a top partner dello studio, Liz è costretta ad accettare Ri’Chard Lane come nuovo nome partner portato per aiutare a gestire il suo personale e il carico di clienti. Nel frattempo, Diane sperimenta un déjà vu mentre si fa strada nel suo nuovo ufficio bullpen, al piano di sotto con i soci.

Quando Diane incontra la sua prima sessione di "terapia", inizia a vedere tutto sotto una luce positiva. Dopo aver accettato di partecipare a un progetto studentesco sulle avvocati donne nere, Liz deve trovare un modo per impedire un'ingiusta rimozione della sua reputazione. Eli Gold torna per aiutare Marissa in tribunale.

Il primo episodio di The Good Fight 6 è scritto e diretto da Robert King e Michelle King, co-creatori della serie e in cerca di riscatto dopo il deludente finale di The Good Wife. L’ultimo capitolo del legal drama con Christine Baranski è composto da dieci episodi e debutta l’8 settembre su Paramount+, per poi proseguire con un episodio a settimana rilasciato dalla piattaforma ogni giovedì.

