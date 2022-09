Come mai Spotify non funziona oggi 1 settembre, con difficoltà di fruizione del servizio di streaming musicale? In questa prima giornata del mese, si registrano diversi problemi nell’esperienza d’uso di un numero non esiguo di clienti. Tuttavia, per fortuna, non siamo al cospetto di un vero e proprio down diffuso per tutti, neppure globalmente.

Il servizio Downdetector presenta, al momento di questa pubblicazione, più di un centinaio di segnalazioni di problemi con il servizio di ascolto di brani musicali e podcast. In particolare, le difficoltà non si manifestano né all’entrata dell’app, né tanto meno nella ricerca di brani o nell’esplorazione delle playlist. Piuttosto, quando si provano ad ascoltare determinate canzoni o altri contenuti, la riproduzione non parte e ciò nonostante i numerosi tentativi.

Visto che al momento Spotify non funziona, va chiarito che i problemi non sono di certo legati alla versione premium o totalmente free del servizio. Allo stesso modo, la versione iOS piuttosto che quella Android dello strumento sono egualmente interessate dalle difficoltà di oggi.

Come è noto a molti, non esiste una vera e propria assistenza legata al servizio, dunque in caso di problemi come quelli odierni non sarà possibile ottenere specifico supporto. Piuttosto, va detto che si dovrà attendere con calma che la situazione torni alla normalità, considerando che gli esperti della piattaforma saranno di certo già al lavoro per ripristinare ogni funzione e aspetto dell’app, tra le più utilizzate dai giovanissimi e non solo.

Aggiornamento 14:15 – Persistono le difficoltà di ascolto per svariati utenti Spotify. Per fortuna, le anomalie restano del tutto circoscritte ad alcuni casi specifici e non siamo ancora al cospetto del down. Da parte del servizio, non ci sono feedback sul perché non pochi utenti abbiano problemi in questa giornata e dunque la loro esperienza d’uso non sia delle migliori.

