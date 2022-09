Come ben sappiamo, queste sono le ultime ore calde del calciomercato estivo, che chiuderà le porte alle ore 20.00 di questa sera 1 settembre. Ed è proprio in giornata che è giunta un’incredibile bomba dalla Spagna: infatti, stando a quanto riportato dal noto quotidiano sportivo iberico ‘Marca’, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Manchester United ed approdare al Napoli con la formula del prestito secco e senza la cessione di Victor Osimhen. L’attaccante portoghese starebbe continuando a spingere per lasciare i Reds per giocare la Champions League e l’unica opzione disponibile sarebbe proprio quella del club partenopeo.

Malgrado durante la giornata di ieri la trattativa del possibile arrivo di CR7 alla corte di mister Luciano Spalletti sembrava fosse svaniva, in seguito alle parole dell’allenatore del Man United Ten Hag, il pluricampione potrebbe ancora raggiungere l’Italia. L’agente del 38enne portoghese, Jorge Mendes, vuole a tutti i costi chiudere l’operazione di mercato e portare il suo assistito nel club di Aurelio De Laurentiis. Ricordiamo che inizialmente l’idea era quella di cedere il nigeriano ai Red Devils per una cifra che si aggirava tra i 100 ed i 130 milioni di euro e chiedere il contributo dello United per l’ingaggio di Ronaldo, piuttosto elevato per le casse del Napoli.

Sempre secondo quanto detto dal quotidiano spagnolo, la pista CR7 non è per nulla tramontata, in quanto gli azzurri rappresentano l’ultima chance per l’asso portoghese di giocare ancora la Champions League. Il Napoli rimane una possibilità concreta, con Mendes che sta lavorando sodo per chiudere. La formula riguarda il prestito secco per una sola stagione per poi far ritorno a Manchester ed Osimhen non rientrerà nella trattativa. Insomma, nonostante il calciomercato estivo stia per chiudere i battenti, l’unica soluzione per Cristiano Ronaldo si chiama Napoli e non è assolutamente da considerare sfumata. Seguiremo con attenzione queste ultime ore roventi!

