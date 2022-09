Il Registro delle Opposizioni non funziona: l’iscrizione, difatti, non protegge gli utenti dall’essere continuamente importunati dai call center. Parliamo, per chi non lo sapesse, di un servizio gratuito, che offre la possibilità agli utenti di ‘opporsi’ alla ricezione di telefonate effettuate a scopi promozionali, in un primo momento disponibile solo per i numeri di rete fissa ed adesso esteso anche ai mobili. A quanto pare, qualcosa è andata come ci si aspettasse, tanto che diversi utenti stanno lanciando segnalazioni facendo presente che il registro delle opposizioni non funziona, essendo raggiunti, nonostante la loro adesione, ogni giorno da decine e decine di telefonate moleste. In parole povere, sono tanti i call center che sembrano infischiarsene, non consultando i dati relativi al servizio e continuando a chiamare chiunque senza minimamente curarsi del diniego manifestato da svariati utenti.

Che il Registro delle Opposizioni non funziona, o che comunque ci si aspettasse molto di più dal momento dell’ampliamento del servizio anche ai numeri mobili, è un dato di fatto, anche se potrebbe pure esserci un’altra ragione dietro le chiamate insistenti dei call center.

Tanti, difatti, non saranno a conoscenza del fatto che, pur essendosi iscritti al Registro delle Opposizioni, registrandosi ad un particolare sito, richiedendo una carta fedeltà o anche semplicemente cambiando operatore telefonico senza fare attenzione alle spunte circa la concessione di taluni consensi, annulleremmo l’opposizione dichiarata in precedenza, facendo decadere quanto espresso nella propria adesione al registro delle opposizioni, che, per questo motivo, potrebbe non star funzionando come avremmo pensato facesse. Non è il caso di distrarsi in queste occasioni, perché una spunta di troppo potrebbe mandare all’aria la vostra adesione al Registro delle Opposizioni e voi continuare a ricevere sempre telefonate fastidiose, magari in momenti poco opportuni.

