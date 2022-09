La piena affermazione della digitalizzazione, il trasferimento delle attività online, ha innescato un profondo mutamento in ogni settore della comunità. Il mondo digitale è infatti un universo sconfinato e in continua evoluzione, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Ormai è indubbio: anche il futuro del lavoro è online e sarà sempre più influenzato dalle nuove tecnologie informatiche e dalle potenzialità di internet.

I cambiamenti della digitalizzazione nella società

La digitalizzazione è ormai un fenomeno incontrovertibile e ancor più evidente oggi, con la piena affermazione della modalità agile per diverse attività e settori della società. Con riferimento alla sfera professionale, accanto all’ascesa di massa verso il web cresce anche la richiesta di nuovi ruoli legati all’IT. Tra quelli più ricercati oggi dalle aziende rientra il Web Developer. L’aumento della digitalizzazione ha innescato innumerevoli cambiamenti nel settore privato, con una forte crescita della connettività domestica: le soluzioni più richieste sono reti 5G, servizi di eGaming e accesso alle piattaforme streaming.

Il mondo lavorativo, invece, ha visto la creazione di nuove mansioni e una maggiore richiesta di personale esperto in ambito informatico. In merito, il Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi ha affermato che la digitalizzazione contribuirà in maniera considerevole ad accrescere il tasso di occupazione nazionale, tamponando gli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia: per affiancare l’ascesa degli occupati, confermata dai recenti dati Istat, sarà indispensabile dedicare fondi ingenti che rilancino gli investimenti, semplificare l’amministrazione e snellire i procedimenti giudiziari.

Web Developer: competenze e mansioni

Per chi si domanda come diventare web developer risulta utile visitare pagine sull’argomento come questa. Essenziale è la scelta di un percorso formativo aggiornato e inerente all’apprendimento di linguaggi di programmazione Front-End, Microsoft o Cisco e allo sviluppo di competenze HTML, CSS, PHP e JavaScript, così come i linguaggi di Back-End come Ruby e Python. Infine, oggi necessari per manipolare, progettare e plasmare interfacce di server.

Le aziende italiane ricercano sempre più spesso ruoli professionali operanti nell’ambito IT. La figura più ambita e richiesta è quella del Web Developer (in italiano sviluppatori web), addetti al Back Office e Ingegneri di Software. Il compito principale di un Web Developer è sviluppare, ideare e gestire siti web e applicazioni digitali. I suoi progetti devono essere completi ed efficienti, oltre a fornire un’esperienza d’uso soddisfacente agli utenti. Lo sviluppatore di siti e software web si concentra anche sulle interfacce visibili ai clienti, sui server di una piattaforma oppure su entrambi.

