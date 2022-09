Le riprese de L’Amica Geniale 4 inizieranno quest’autunno: l’acclamata serie tv tratta dai romanzi best-seller di Elena Ferrante, prodotta da Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildside in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment, tornerà nel 2023 con l’ultimo capitolo, l’adattamento del quarto libro dal titolo Storia della Bambina Perduta.

I primi ciak de L’Amica Geniale 4 saranno girati a Torino ed è lì che si cercano comparse, in vista delle riprese che si svolgeranno nei mesi di novembre e dicembre: secondo il sito attoricasting.it, che ha lanciato la call, la produzione sta cercando uomini, donne e bambini che abbiano caratteristiche tali da poter essere impiegati su un set ambientato negli anni Settanta/Ottanta, dunque senza piercing o tatuaggi visibili o tagli di capelli e colorazioni chiaramente contemporanei.

Le comparse ricercate per L’Amica Geniale 4 sono numerose e diverse, sia per sesso che per età: ecco chi può partecipare ai casting, con una mail a castingtorino2022@gmail.com, comunicando i propri dati anagrafici (data di nascita, taglia, altezza, residenza o domicilio, telefono), allegando 2/3 foto a colori su sfondo neutro (primo piano, figura intera) e aggiungendo una breve presentazione.

uomini e donne tra i 18 e i 75 anni

bambine e bambini tra i 6 e i 15 anni

uomini e donne tra i 25 e i 45 anni con accento romano, preferibilmente con esperienze di recitazione

uomini tra i 35 e i 55 anni con accento bolognese, preferibilmente con esperienze di recitazione

donna sui 40 anni con accento milanese, preferibilmente con esperienze di recitazione

donna sui 50 anni, capelli bianchi e con accento milanese, preferibilmente con esperienze di recitazione

L’Amica Geniale 4 non ha ancora una data d’uscita, ma non arriverà su Rai1 prima della stagione autunnale/invernale 2023/2024.

