Era il 1° settembre 2018 quando i Ferragnez si dissero “sì” alla Dimora Delle Balze di Noto, in una cerimonia che ormai è storia. Oggi si celebra il quarto anniversario di Matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, la coppia più cliccata, condivisa e discussa dei social italiani di cui conosciamo le abitudini, le battaglie e i piccoli di casa, Leone e Vittoria.

Come ogni anno, Fedez celebra quel “sì” ma mai come nel 2022 il rapper e imprenditore milanese si sente di ringraziare la moglie Chiara. Per Federico Lucia è stato un anno difficile. “Complicato”, lo chiama lui, e con ragione.

Per Fedez questo è l’anno delle battaglie e delle riconquiste: il tumore lo ha messo a dura prova, ma dopo tanta paura per Federico è arrivato il momento di fare pace con il mondo. Dopo la ritrovata amicizia con J-Ax è tornato sul palco in un evento messo in piedi dall’amico e collega, senza dimenticarsi di sensibilizzare il suo pubblico sull’importanza della prevenzione e sul rispetto per il prossimo.

La malattia gli ha permesso di entrare in intima amicizia con Mark Hoppus dei Blink 182, con il quale ha condiviso una cena nella sua Milano in una serata memorabile.

Oggi, l’anniversario di matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni è fatto di queste parole:

“4 anni di matrimonio insieme, mai come oggi quella frase ‘nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia‘ è intrisa di un significato profondo quasi impossibile da spiegare a parole. Le notti abbracciati a piangere in un periodo pieno di incertezze ci hanno fortificato più che mai. Grazie per essermi stata accanto in questo anno così complicato, grazie per avermi dato la forza di affrontare la malattia ma soprattutto grazie per avermi donato la cosa più inestimabile di tutte: due bambini splendidi, l’unico motivo per cui lottare con le unghie e con i denti. Ti amo Ferry”.

Anche Chiara Ferragni trova le parole per celebrare l’anniversario di matrimonio: “Non c’è nessun altro con cui preferirei passare questa vita, nel bene o nel male”.

