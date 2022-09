20 anni dopo il debutto mondiale di Let Go, ecco la stella di Avril Lavigne alla Walk Of Fame di Hollywood. La sk8er girl ha realizzato un sogno iniziato tantissimi anni fa, e lo ha raccontato durante la cerimonia.

Per festeggiare il prestigioso traguardo, la voce di Complicated ha posato per i fotografi con il suo look da skater e un sorriso fiero. Sembra ieri, eppure sono passati 20 anni da quando la cantautrice canadese conquistò il mondo con il primo disco Let Go grazie a singoli come la già citata Complicated, Sk8er Boi, I’m With You, Unwanted e Losing Grip.

Un ventennale che oggi brilla sulla Walk Of Fame con una stella che porta il suo nome. Non è mancato il tradizionale discorso pronunciato di fronte a ospiti e celebrità durante il quale la star del pop punk ha ringraziato tutti coloro che in 20 anni le hanno dato supporto, da colleghi ad amici. Tra i presenti anche l’amico e collega Machine Gun Kelly.

Le parole di Avril Lavigne, che in apertura ricorda se stessa a 16 anni:

“Ho 16 anni e sono al mio primo viaggio a Hollywood e, naturalmente, ho dovuto visitare la Walk of Fame di Hollywood perché è iconica”.

Quindi:

“Ricordo di aver visto questi nomi leggendari e non avrei mai immaginato che il mio sarebbe stato qui. Tutto questo è folle. Sono così grata. Questo è probabilmente uno dei giorni più belli della mia vita”.

Infine, Avril Lavigne si è lasciata andare.

“Oggi amo fare musica più che mai. Mi sento così ispirata. E spero che il prossimo sedicenne che verrà a Hollywood un giorno, pieno di speranze e sogni, veda questa star e pensi tra sé e sé: ‘Oh mio dio, anche il mio nome potrebbe essere lì un giorno’. Perché è possibile. Che fantastici 20 anni, e non vedo l’ora che arrivino i prossimi 20, bit**es! Let go!”.

Infine, durante la cerimonia di installazione della stella di Avril Lavigne, è intervenuto Machine Gun Kelly con un discorso motivazionale e pieno di stima nei confronti dell’amica e collega:

“Sei con me da molto più tempo di quanto pensi. Sei stata con me tutte le volte che mi si è spezzato il cuore, la tua musica era nelle mie cuffie. Sei una fonte di ispirazione per una generazione di ragazzi come me che indossavano jeans larghi e pattinavano e non si adattavano alla versione di MTV di ciò che volevano le ragazze. E quando hai realizzato Sk8er Boi, quella era la promessa che abbiamo mantenuto”.

Recentemente, sulla stessa Walk Of Fame è comparsa una stella dedicata a Luciano Pavarotti.

