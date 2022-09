Detective Maria Kallio è la serie finlandese incentrata su una poliziotta che sogna di diventare un avvocato ma finisce per dirigere la squadra della omicidi di West Uusimaa. La prima stagione è composta da 10 episodi e ha debuttato in Italia in prima tv assoluta il 4 agosto scorso su Sky Investigation.

La programmazione di Detective Maria Kallio si conclude il 1° settembre con gli ultimi due episodi, il nono e il decimo, che chiudono la prima stagione del poliziesco composta da singoli capitoli a sé stanti: ogni episodio, infatti, è basato sugli omonimi romanzi polizieschi di Leena Lehtolainen, in una trama tenuta insieme dalle vicende umane e professionali della protagonista.

Ecco le trame degli episodi finali di Detective Maria Kallio, in onda giovedì in prima serata sul canale 114 di Sky e disponibili on demand, oltre che in streaming su Now.

Durante l’indagine sull’omicidio di un antiquario Koivu si ritrova in pericolo di vita: Maria capisce allora quanto il collega significhi per lei.

Un collega di Antti viene ucciso. Maria si convince che il vero bersaglio dell’assassino era proprio Antti, e si attiva per impedire che il killer colpisca ancora.

Detective Maria Kallio è stata prodotta da MTV & C. nel 2021 e al momento non vi è ancora una certezza sul suo rinnovo per una seconda stagione.

