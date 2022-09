Al vi la prevendita: di seguiti i prezzi dei biglietti per Harry Styles a Campovolo nel 2023 e la mappa dei settori disponibili per l’evento alla RCF Arena Reggio Emilia che si terrà il 22 luglio del prossimo anno.

Da giovedì 1 settembre alle ore 10.00 la prevendita è aperta per gli utenti My Live Nation. I biglietti sono disponibili in anteprima per gli iscritti My Live Nation per 24 ore. L’iscrizione al club di Live Nation è gratuita e si effettua dal sito di Live Nation Italia. In seguito al login sarà possibile effettuare l’acquisto prima di tutti gli altri, che dovranno invece attendere il 2 settembre.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta su TicketOne, TicketMaster e VivaTicket alle ore 10.00 di venerdì 2 settembre 2022. Da ogni account sarà possibile acquistare un massimo di 6 biglietti. I biglietti sono nominativi e sarà possibile effettuare il cambio nominativo dal mese di marzo 2023. Quello a Campovolo sarà l’unico concerto in programma per il prossimo anno nell’ambito del Love On Tour 2023.

I prezzi dei biglietti per Harry Styles a Campovolo e i settori

Le zone più vicine al palco sono Jonny’s Place, Hollywood e Bishopsgate, tutte e tre in vendita al prezzo di 172.70 euro. A seguire troviamo la Red Zone, disponibile a 116,35 euro. La Yellow Zone e la Orange Zone costano 87,60 euro a posto mentre la Blue Zone e la Green Zone costano 64,60 euro e sono le più lontane dal palco.

Jonny’s Place: 172.70 euro

Hollywood: 172.70 euro

Bishopsgate: 172.70 euro

Red Zone: 116.35 euro

Yellow Zone: 87,60 euro

Orange Zone: 87,60 euro

Green Zone: 64,60 euro

Blue Zone: 64,60 euro