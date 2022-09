La 79. Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2022 si è aperta con successo e come da programma in sala grande con WHITE NOISE di NOAH BAUMBACH con Adam Driver e Greta Gerwig.

Baumbach, amato regista di Storia Di Un Matrimonio (2019) e già candidato agli Oscar, ha ammesso in conferenza stampa di essersi immerso nella lettura dell’omonimo romanzo del 1985 ”Rumore Bianco” (Einaudi Editore) del geniale autore americano Don DeLillo, proprio in contemporanea con l’inizio della pandemia e delle restrizioni del lockdown.

Il film, che sarà disponibile sulla piattaforma Netflix dal 30 Novembre, invita lo spettatore a riflettere sul white noise, quel “rumore bianco” di sottofondo, come ad esempio quello della radio FM quando si cerca di sintonizzarsi con la stazione preferita, che ci assorbe, distrae e anestetizza attraverso media e relazioni familiari a tutto svantaggio di uno spazio vitale privato. Una fotografia, un sogno lucido sulla società consumista occidentale.

Protagonisti di questa famiglia borghese sono l’attore Adam Driver, già protagonista di Storia Di Un Matrimonio e della fortunata ultima serie della saga di Star Wars, che qui interpreta Jack Gladney, professore universitario massimo esperto della figura di Hitler, e la brava Greta Gerwig, che nel ruolo di Babette Gladney interpreta una insegnante di ginnastica affetta da svariati vuoti di memoria.

Oggi, sempre in Sala Grande, è invece il turno della proiezione di TÁR di TODD FIELD con la magnifica Cate Blanchett.

Il trailer, che qui vi proponiamo, ha potenza da film che resta impresso ben oltre i titoli di coda.

TÁR pone al centro della scena la Blanchett che interpreta Lydia Tàr, direttrice d’orchestra costretta sempre a dover dimostrare doti e competenze in ambito musicale, alle prese con l’amore per un giovane musicista. Il regista Todd Field torna quindi dopo un lungo silenzio dietro la macchina da presa con un film che farà molto parlare critica e pubblico.

Venerdì 2 Settembre sarà il turno di Luca Guadagnino, sempre in Sala Grande con BONES AND ALL con Taylor Russell e l’attore del momento, Timothée Chalamet.

Una produzione tutta italiana per un film dal sapore violento che racconta l’America poco nota. Secondo il Direttore della Biennale di Venezia Barbera, si tratta dell’unico film di un non-americano sull’America più povera e ai margini del sogno americano e anzi vittima del fallimento del sogno americano stesso.

Si preannunciano polemiche invece sulla proiezione di PADRE PIO di ABEL FERRARA con Shia Labeouf. L’attore di Trasformers, che qui interpreta proprio uno dei Santi più amati in Italia e non solo, è stato spesso protagonista del gossip e della cronaca. Labeouf, con un passato di episodi di alcol, droghe e successive riabilitazioni, è stato più volte arrestato, fermato per eccesso di velocità e accusato di abusi da alcune sue ex fidanzate.

Domenica 4 Settembre è il momento di due film estremamente attesi. Il ritorno di Emanuele Crialese con il lungometraggio L’Immensità e THE WHALE di DARREN ARONOFSKY.

Il film tutto italiano, L’Immensità segna il ritorno in sala del regista romano che ha studiato negli U.S.A. e il cui ultimo film risale al 2011 – Terra Ferma, attraverso una storia molto personale. Crialese ha deciso infatti di portare sullo schermo la sua esperienza di adolescente con questo suo ultimo lavoro.

L’Immensità è un affresco di una famiglia malinconica nella Roma degli anni ’70 in piena trasformazione politica e sociale, dove un marito e una moglie sono impantanati in una relazione senza amore eccezion fatta per quello provato per i figli. Colonna sonora Rumore di Raffaella Carrà per una storia intima e contemporaneamente attualissima con una interprete d’eccezione: Penélope Cruz.

The Whale è invece tratto da una pièce di Samuel D.Hunter. ARONOFSKY è di casa a Venezia, dove già nel 2008 si è aggiudicato il Leone d’oro con il film The Wrestler. The Whale è la drammatica storia di un insegnante di inglese, Charlie, interpretato da Brendan Fraser, che cerca di ricucire i rapporti con la sua figlia diciassettenne.

ALTRI FILM ITALIANI IN CONCORSO E NON

Grande attenzione del pubblico per Il Signore Delle Formiche di Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio ed Elio Germano. Il film è atteso nelle sale cinematografiche il giorno 8 Settembre e riporta sullo schermo la storia del drammaturgo e poeta Aldo Braibanti, condannato a nove anni di reclusione con l’accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente da poco maggiorenne. Così venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico e sottoposto a una serie di devastanti elettroshock, perché “guarisse” da quell’influsso “diabolico”. Alcuni anni dopo, il reato di plagio viene cancellato dal codice penale.

Il lungometraggio Chiara di Susanna Nicchiarelli, da non confondere con il film A Chiara, premiato quest’anno ai David di Donatello, racconta la storia poco raccontata di Santa Chiara, fino ad ora oscurata dalla grande storia e fama di San Francesco. Nel film ritroviamo la giovane Margherita Mazzucco che gli italiani hanno imparato a conoscere attraverso la fiction de L’Amica Geniale.

Infine la critica del cinema di Venezia aspetta la proiezione del film Monica di Andrea Pallaoro. Il regista, sempre secondo Barbera, è il nuovo punto di riferimento del cinema italiano. Film quindi del belpaese, ma con cast assolutamente internazionale per una storia difficile da raccontare con Trace Lysett, Patricia Clarkson, Emily Browning, Joshua Close, Adriana Barraza.

Una menzione speciale merita il film Siccità, di Paolo Virzì nella categoria Fuori Concorso, un film che potrebbe essere anche un istantmovie che ci porta alla mente quest’estate tra le più calde degli ultimi decenni ambientato nello scenario apocalittico di “crisi dell’acqua” della Roma dei giorni nostri. Grande cast italiano composto tra gli altri da Claudia Pandolfi, Silvio Orlando, Valerio Mastrandrea e Monica Bellucci.

Attesa nella categoria Orizzonti anche nel mondo della musica italiana per il film Ti Mangio Il Cuore, di Pippo Mezzapesa, ispirato al romanzo omonimo Carlo Bonini e Giuliano Foschini. Si tratta di un’opera sulla mafia foggiana in cui al centro dell’intreccio c’è lo scontro tra clan rivali e una storia d’amore dal sapore Shakespeariano.

Protagonista del film tutto in bianco e nero c’è la pluripremiata cantante italiana Elodie, per la prima volta davanti alla macchina da presa come attrice di un lungometraggio. Tutti coloro che non sono a Venezia Lido in questa settimana, possono solo aspettare il 22 settembre per vedere il film al cinema.