Ci sono alcuni dettagli su quando finisce il calciomercato, visto che tutti si chiedono a che ora chiude la sessione. Quanto stabilito in Italia, però, deve tener conto anche delle decisioni delle altre leghe all’estero, in relazione ai possibili movimenti in uscita delle nostre squadre. Dunque, dopo aver parlato di trattative che sembravano chiuse e ad oggi complicate, come quella di Navas che abbiamo trattato non molto tempo fa qui da noi, ora tocca concentrarsi su quello che avverrà a stretto giro. Vediamo cosa dobbiamo aspettarci non solo nelle prossime ore, ma anche nelle settimane successive.

Capiamo quando finisce il calciomercato: a che ora chiude non solo per la Serie A, ma anche all’estero

Sostanzialmente, quando finisce il calciomercato? Capire a che ora chiude non solo in Italia, ma anche all’estero, è fondamentale per essere sempre sul pezzo. Come molti sanno, l’orario di chiusura per gli ingaggi in entrata è fissato alle 20 di oggi 1 settembre, in riferimento a quei calciatori che sono sotto contratto con altre squadre. Indipendentemente dal fatto che giochino in Serie A o in altri campionati. Diverso il discorso per gli svincolati, visto che in quel caso di potrà procedere con nuovi acquisti fino a dicembre con il tetto fissato a massimo due aggiunte per squadra.

Se invece vi state chiedendo quando finisce il calciomercato all’estero, lo stesso orario deciso per la Serie A riguarda Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Per quanto concerne la Premier, però, va considerato il fuso orario di un’ora. In teoria, dunque, un giocatore potrebbe passare dal nostro campionato a quello inglese entro le 21 di questa sera. In Portogallo, invece, il calciomercato chiuderà addirittura il prossimo 22 settembre, ma difficilmente ci saranno cessioni importanti dalla nostra Serie A al campionato lusitano.

Insomma, ora sapete quando finisce il calciomercato, andando oltre i confini nazionali.