Anche David Rossi finisce al centro del dibattito politico e in molti sono convinti che questo possa essere un bene. Sulla sua morte c’è ancora un faro ben illuminato e il tweet pubblicato da Enrico Letta qualche ora fa ha indignato il popolo dei social che lo ha travolto con polemiche e accuse, ma cosa è successo di preciso?

Il segretario del Pd Enrico Letta ha scelto Twitter per commentare, forse in modo poco attento, la notizia della morte del manager russo Ravil Maganov (vicepresidente del colosso petrolifero Lukoil) per colpire il suo rivale politico richiamando un suo post social di alcuni anni fa al grido di: “La fine che fanno in Russia i manager che non si allineano. Maganov Com’era quella frase? Meglio mezzo Putin di due Mattarella?”.

La fine che fanno in #Russia i manager che non si allineano. #Maganov Com’era quella frase? Meglio mezzo #Putin di due Mattarella? — Enrico Letta (@EnricoLetta) September 1, 2022

Purtroppo per Enrico Letta, però, il suo messaggio è finito al centro della polemica perché gli utenti hanno risposto a tono richiamando proprio la morte di David Rossi e ricordando il mistero che aleggia ancora sul suo presunto, e poco credibile, suicidio. Il capo della comunicazione della banca Mps è morto nove anni fa precipitando dalla finestra del suo ufficio, alcuni pensano (o vogliono far credere) che si sia trattato di suicidio mentre altri ancora sono pronti a puntare il dito contro misteriosi assassini e mandanti.

Polemiche, accuse e frasi ironiche non mancano in risposta al tweet di Enrico Letta tanto da far finire il nome di David Rossi in trend topic su Twitter, questo basterà per riaprire il dibattito sulla sua morte?