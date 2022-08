La nuova stagione di Stoffa da Campioni – Cambio di Gioco debutta a settembre su Disney+, con 10 nuovi episodi e l’annunciata assenza del protagonista Emilio Estevez. L’attore ha lasciato la serie in seguito ad una disputa contrattuale e a divergenze creative, innescate soprattutto dall’impossibilità di essere sul set dopo aver contratto il Covid con la cosiddetta sindrome a lungo raggio: la produzione ha deciso di modificare la sceneggiatura per continuare lo spettacolo senza il suo personaggio, Gordon Bombay. Lo sostituisce Josh Duhamel, che interpreterà il nuovo personaggio di Gavin Cole, giocatore NHL diventato allenatore: affascinante e motivatore, è il dirigente di un istituto di hockey estivo che ospiterà i Mighty Ducks per l’estate.

Nella seconda stagione di Stoffa da Campioni – Cambio di Gioco, dopo aver onorato il nome della squadra dei Mighty Ducks l’anno scorso, la squadra col cuore e la loro allenatrice Alex Morrow (Graham) si mettono in viaggio per frequentare un intenso istituto estivo di hockey in California gestito dall’affascinante ma duro ex giocatore della NHL, Colin Cole (Josh Duhamel). Si tratta di un posto in cui i bambini possono diventare bravi nell’hockey, senza che la scuola si metta in mezzo. Mentre i Ducks cercano di sopravvivere in questo ambiente super competitivo, si trovano ad affrontare l’interrogativo: vinceranno la stagione estiva?

Nel cast di Stoffa da Campioni – Cambio di Gioco 2, oltre a Graham e Duhamel, figurano anche Brady Noon, Maxwell Simkins, Swayam Bhatia, Luke Islam, Taegen Burns e De’Jon Watts. Josh Goldsmith e Cathy Yuspa sono gli showrunner e produttori esecutivi. Alla produzione figura la stessa protagonista Lauren Graham, insieme a George Heller, Brad Petrigala, Jordan Kerner e Jon Avnet.

I nuovi episodi di Stoffa da Campioni – Cambio di Gioco 2 saranno disponibili su Disney+ mercoledì 28 settembre, con tutti gli episodi disponibili contemporaneamente.

