Le ultime settimane di calciomercato hanno dato sicuramente entusiasmo ai tifosi all’ombra del Vesuvio, al punto che oggi tutti si chiedono quando escono i biglietti per Napoli-Liverpool. Ormai manca una sola settimana all’esordio della squadra di Spalletti in Champions League ed il primo impegno complicatissimo è proprio quello contro i ragazzi di Klopp. Ottimi i precedenti più recenti al Maradona, con un 1-0 realizzato da Insigne nel finale un 2-0 firmato da Mertens e Llorente.

Quando escono i biglietti di Napoli-Liverpool: cosa sappiamo fino a questo momento

Alla luce delle mancate comunicazioni ufficiali da parte della società azzurra, questo mercoledì in tanti ancora si chiedono quando escono i biglietti di Napoli-Liverpool, dopo i sold out registrati altrove in Serie A. Fermo restando che siamo solo nel campo delle ipotesi e dei rumors, pare che quella odierna possa essere la giornata giusta per fare questo step. Fonti bene informate, infatti, ritengono che entro il primo pomeriggio verranno fornite a tutti le informazioni necessarie per prepararsi alla vendita libera. Possibile un sold out per una partita così attesa.

Insomma, ore di attesa, ma forse ci siamo. Lo dice anche la logica, visto che ad una settimana esatta dall’evento occorro tutti i dettagli del caso per coloro che intendono esserci. La speranza è che i sistemi telematici possano reggere, soprattutto nelle primissime ore successive al lancio della vendita. Come accennato, l’entusiasmo ritrovato di questa piazza potrebbe creare i presupposti per una domanda assai elevata.

Vi terremo aggiornati appena ci saranno ulteriori novità sotto questo punto di vista, ma nel frattempo consiglio a tutti coloro che sono fortemente interessati ai biglietti di Napoli-Liverpool di tenere sotto stretta osservazione i canali social del club azzurro nella giornata di oggi. Spesso, se può esservi utile, informazioni di questo tipo vengono diffuse subito dopo pranzo. Vedremo se andrà così anche in questo frangente.