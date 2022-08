Il prezzo iPhone 14, in ognuno dei suoi 4 modelli, sembra essere quasi certo ad una settimana esatta dal suo lancio nel keynote Apple del 7 settembre. Allo stesso modo, il momento esatto del via alle vendite della prossima generazione di melafonini trova la sua esatta collocazione il prossimo 16 settembre, secondo più fonti accreditate.

La preziosa risorsa AppleHub, proprio in questa giornata del 31 agosto, ha fornito informazioni puntuali sul listino prezzi dei futuri iPhone 14 in dollari. Quelli indicati nello schema riassuntivo di fine articolo sarebbero i valori commerciali per ogni esemplare dei dispositivi Apple, dunque quello standard, il Max ma anche le varianti Pro e Pro Max. Per quanto la valuta indicata sia quella statunitense appunto, visto l’attuale cambio con l’euro, possiamo praticamente convertire le cifre americane esattamente nel nostro conio, tenendo però presente che a queste ultime potrebbe essere almeno applicata l’IVA nostrana.

Il prezzo iPhone 14 base non sarà inferiore agli 800 euro per il modello da 128 GB, 900 euro per quello da 256 GB e 1100 euro per l’esemplare da 512 GB. Per quanto riguarda l’iPhone 14 Max, il costo per le varianti da 128, 256 e 512 GB dovrebbe essere rispettivamente di circa 900 euro, 100 euro e 1200 euro.

Il prezzo iPhone 14, negli esemplari Pro, lievita inevitabilmente. Ai tagli di memoria da 128, 256 e 512 GB si aggiunge quello di 1 TB, dunque proprio il modello Pro dovrebbe costare (per le rispettive varianti) 1100, 1200, 1400 e 1600 euro. Per quanto riguarda l’iPhone 14 Max, la spesa da affrontare dovrebbe essere pari a 1200, 1300, 1500 e 1700 euro all’incirca, in ordine crescente per i modelli di storage già indicati.

Una sola settimana ci separa dal lancio degli iPhone 14: in quell’occasione i prezzi dei dispositivi saranno svelati in via del tutto ufficiale e definitiva anche in euro.

