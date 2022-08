Power Hits Estate 2022, info sugli ultimi biglietti: dove trovarli? L’evento si terrà oggi, mercoledì 31 agosto, all’Arena di Verona. Accoglierà sul palco 38 ospiti e includerà diverse sorprese. Sul palco del tempio della musica sfileranno gli artisti che si sono imposti in radio in estate, con i loro tormentoni estivi. Ma non solo: spazio anche a chi racconterà molto altro nei prossimi mesi. SCOPRI IL CAST

Due i super ospiti annunciati oggi: ci saranno anche Eros Ramazzotti e Biagio Antonacci all’Arena di Verona, insieme a tanti – tantissimi – cantanti italiani già svelati.

E i biglietti? La caccia è sempre aperta ma trovarli è decisamente poco probabile, se non impossibile. Sold out in tempi record, i biglietti per Power Hits Estate 2022 all’Arena di Verona hanno fatto rapidamente registrare il tutto esaurito tanto che oggi è possibile solo trovarne su Fan Sale, la piattaforma di rivendita gestita da TicketOne che assicura la compravendita a prezzo di costo da fan a fan.

Sui circuiti tradizionali, invece, non è più possibile acquistarne per nessuno dei settori. I biglietti sono esauriti ovunque nonostante il prezzo non proprio economico per il settore ambitissimo della platea.

Per le prime file era chiesto di spendere 86 euro, cifra in linea comunque con gli altri spettacoli musicali all’Arena di Verona. Ben più economici i biglietti per la gradinata non numerata, a 46 euro (oppure a 38 con visibilità laterale limitata). La poltronissima era in vendita a 75 euro, settore immediatamente alle spalle della poltronissima gold in vendita a 86 euro.

Per le poltroncine si chiedevano 63 euro (primo anello numerato) e 57,50 euro (secondo anello numerato).