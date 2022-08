Quali sono le migliori 5 fasce da braccio per smartphone di cui approfittare per fare fitness in libertà, soprattutto all’aperto? A fine estate, è arrivata l’ora di rimettersi in forma dopo qualche eccesso culinario di troppo: dopo aver fornito una guida alle bilance smart con le quali tenere sotto controllo il peso, ecco anche alcuni pratici consigli sulle soluzioni più adatte per riporre il proprio dispositivo in sicurezza durante una sessione di allenamento.

Fascia Haissky

La presente guida alle migliori 5 fasce da braccio per smartphone inizia con il prodotto dedicato del brand Haissky. La soluzione supporta dispositivi con una diagonale fino a ben 6,8 pollici e include anche una tasca extra con cerniera per auricolari o per riporre altri piccoli oggetti come le chiavi. La pellicola in PVC posta a protezione dello schermo non intacca la sensibilità del pannello che può dunque essere utilizzato all’occorrenza. La spesa attuale per questa alternativa è di circa 15 euro.

HAISSKY Fascia da Braccio Portacellulare con Titolare Airpods per... Fascia da braccio con tasca con cerniera per Airpods: la parte...

Compatibilità multipla: la custodia per cellulare di questa fascia da...

Fascia Goigrn

La fascia Goigrn in questa guida è pensata per supportare smartphone di diagonale fino a 6,7 pollici. La particolarità di questa alternativa è data dalla possibilità di ruotare il proprio device a 360 gradi sul braccio, per poter interagire più comodamente con il pannello quando fissato. Ancora, sono presenti due tasche portaoggetti, sia per gli auricolari che per le chiavi. Il costo attuale è di appena 9 euro.

Fascia SBS

La terza delle migliori fasce da braccio per smartphone è quella a marchio SBS che supporta dispositivi fino a 6.7 pollici di diagonale, Il materiale in neoprene traspirante non stringe la pelle degli sportivi e risulta abbastanza comodo nell’uso. La protezione dello schermo trasparente mantiene la sensibilità al tocco delle dita. La fascia presenta un foro per gli auricolari a filo e da una bella colorazione nera e verde: il suo costo attuale è di circa 14 euro.

Offerta SBS Fascia sportiva da braccio portacellulare fino a 6,7", armband... AMPIA COMPATIBILITÀ: la fascia braccia è dedicata a cellulari fino a...

COMFORT TOTALE: l'armband XXXL in neoprene traspirante garantisce un...

Fascia Gritin

La fascia Gritin è tra le più economiche di questa guida per un costo finale di circa 9 euro, al momento. Il prodotto è in pelle, in neoprene e lycra e può supportare dispositivi di grandezza non superiore ai 6.7 pollici. La soluzione presenta uno slot per le chiavi e le giuste uscite per gli auricolari audio. Un plus da non sottovalutare è la presenza di una cornice riflettente intorno al display che garantisce sicurezza in caso di sessioni di allenamento notturne. Il prezzo del prodotto si attesta ora intorno ai 10 euro.

Gritin Fascia da Braccio Portacellulare per Correre, Sweatproof Porta... Materiali Delicati per La Pelle e Confortevoli - Progettati con Lycra...

Sicuro per Lo Sport Notturno - La striscia riflettente cerchiata...

Fascia Anggo

L’ultima delle migliori fasce da braccio per smartphone è quella brandizzata Anggo. Questa soluzione è la più costosa perché include non solo le fasce per braccio e avanbraccio ma anche il supporto per il manubrio della bici. La compatibilità è garantita con gli smartphone con diagonale fino a 7 pollici e la soluzione ruota fino a 360 gradi. La spesa finale è di 19 euro circaal momento.

Continua a leggere su optimagazine.com