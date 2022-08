Molti lo hanno pensato, tutti si aspettavano una battuta di Christian De Sica su Damiano dei Maneskin dopo l’esibizione della band romana agli MTV VMA 2022.

Il frontman, infatti, si è presentato sul palco con il lato B in vista, sfoggiando un perizoma e per questo scatenando i commenti sui social. Non di certo una novità nel mondo della musica, visto che la storia è piena di rockstar dal look eccentrico e dalla provocazione come live act.

Per questo Christian De Sica rispolvera uno dei suoi personaggi più famosi. “Damiano chi?”, recita il meme postato su Instagram dall’attore. Al posto di Damiano David, però, c’è il leggendario Tony Brando, personaggio controverso del film Compagni Di Scuola di Carlo Verdone.

Nel film, un dipinto grottesco di una rimpatriata tra vecchi compagni di classe con un cast all-star (Alessandro Benvenuti, Massimo Ghini, Eleonora Giorgi, Angelo Bernabucci, Nancy Brilli e tantissimi altri), Christian De Sica interpreta uno squattrinato che cerca in tutti i modi di sbarcare il lunario dopo un clamoroso flop della sua maldestra carriera artistica.

Proprio per le sue condizioni di indigenza, in una scena del film viene accusato di aver rubato del denaro a uno degli invitati (Bernabucci) e per questo sfida tutti i presenti a perquisirlo. Tony si spoglia fino a restare in mutande, o meglio, in perizoma.

Christian De Sica, nel meme, risponde al titolo: “Un trasgressivo Damiano dei Maneskin manda in delirio i fan agli MTV Video Music Awards” (un po’ nello stile della community Fotografie Segnanti e replica: “Damiano chi? Tony Brando tutta la vita!”.

Per il momento il frontman dei Maneskin non ha risposto alla battuta. Piuttosto, tra i commenti dei fan piovono le citazioni: “Hai avuto il torto di anticipare il discorso di Damiano”, in riferimento alla popolare battuta su Madonna e Prince.

